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В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду
В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду
Из-за дезинфекции сетей в Армянске временно ограничат подачу воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T08:59
2026-08-27T08:59
2026-08-27T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Из-за дезинфекции сетей в Армянске временно ограничат подачу воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."27 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение: Красноперекопский филиал", - говорится в сообщении.Ранее в Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня была непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области из-за перебоев со светом и водой ставят дополнительные емкостиНа улицах Судака появились пятикубовые емкости с водойВ Симферопольском районе завершается строительство водовода в село Перевальное
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду
В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду из-за дезинфекции сетей