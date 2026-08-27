Рейтинг@Mail.ru
В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260827/v-armyanske-na-severe-kryma-na-sutki-otklyuchat-vodu-1158841352.html
В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду
В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду
Из-за дезинфекции сетей в Армянске временно ограничат подачу воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T08:59
2026-08-27T08:59
вода крыма
вода в крыму
отключение воды в крыму
армянск
новости крыма
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209541_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_dd3b763b2dc1af3aa17fb9b6ac030f91.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Из-за дезинфекции сетей в Армянске временно ограничат подачу воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."27 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение: Красноперекопский филиал", - говорится в сообщении.Ранее в Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня была непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области из-за перебоев со светом и водой ставят дополнительные емкостиНа улицах Судака появились пятикубовые емкости с водойВ Симферопольском районе завершается строительство водовода в село Перевальное
армянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209541_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_5770b6187656f44d8fe3ae9269ca8802.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, армянск, новости крыма, жкх крыма и севастополя
В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду

В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду из-за дезинфекции сетей

08:59 27.08.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВода
Вода - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Из-за дезинфекции сетей в Армянске временно ограничат подачу воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"27 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение: Красноперекопский филиал", - говорится в сообщении.
Ориентировочно до 08.00 28 августа будет проводиться дезинфекция сетей водоснабжения в городе Армянск, уточнили в пресс-службе.
Ранее в Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня была непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Запорожской области из-за перебоев со светом и водой ставят дополнительные емкости
На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой
В Симферопольском районе завершается строительство водовода в село Перевальное
 
Вода КрымаВода в КрымуОтключение воды в КрымуАрмянскНовости КрымаЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
09:58Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ
09:55"Да вы Раневская!": крымские истории великой актрисы
09:45В России создали комиссию по безопасности критической инфраструктуры
09:38В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда
09:32Девять украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
09:20Армия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУ
09:14День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым
09:12Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь
08:59В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду
08:51Удары по Украине сегодня: разбиты порты и объекты ВПК
08:34ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России
08:24В Крыму сохраняется дефицит мощности
08:15Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска
08:10Крымский мост сейчас: за час в очереди скопилось полсотни машин
08:07Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт
07:53Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес
07:30Умер актер Юрий Цурило
07:21Крымский мост в четверг утром - оперативные данные
07:08После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек
Лента новостейМолния