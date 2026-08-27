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Умер актер Юрий Цурило
Умер актер Юрий Цурило - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Умер актер Юрий Цурило
Ушел из жизни российский актер театра и кино Юрий Цурило, ему было 79 лет. О кончине сообщил сын покойного Всеволод Цурило, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T07:30
2026-08-27T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Ушел из жизни российский актер театра и кино Юрий Цурило, ему было 79 лет. О кончине сообщил сын покойного Всеволод Цурило, пишет РИА Новости.Причина смерти актера не уточняется.Юрий Цурило - советский и российский актер театра и кино. Самые известные его работы в кино: "Хрусталев, машину!", "Поп" и "Вий 3D", "Дурак", "В августе 44-го". Также он участвовал в телесериальных проектах, играл в театре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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утраты, кино, кинематограф, театр, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Ушел из жизни российский актер театра и кино Юрий Цурило, ему было 79 лет. О кончине сообщил сын покойного Всеволод Цурило, пишет РИА Новости.
"Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память", - написал он в своих соцсетях.
Причина смерти актера не уточняется.
Юрий Цурило - советский и российский актер театра и кино. Самые известные его работы в кино: "Хрусталев, машину!", "Поп" и "Вий 3D", "Дурак", "В августе 44-го". Также он участвовал в телесериальных проектах, играл в театре.
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