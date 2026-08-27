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Украсть за 4 минуты: в Испании похитили ценнейший клад бронзового века

Украсть за 4 минуты: в Испании похитили ценнейший клад бронзового века - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Украсть за 4 минуты: в Испании похитили ценнейший клад бронзового века

Из музея испанского города Вильена в провинции Аликанте похищены 59 доисторических предметов из знаменитого клада Вильены, который считается одной из важнейших... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T17:10

2026-08-27T17:10

2026-08-27T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Из музея испанского города Вильена в провинции Аликанте похищены 59 доисторических предметов из знаменитого клада Вильены, который считается одной из важнейших археологических находок бронзового века в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Pais.По данным издания, грабители проникли внутрь через боковые окна, оборудованные защитными системами.По мнению правоохранителей, похищение ценностей было заранее спланировано и осуществлено профессионалами.Отмечается, что незадолго до кражи в местном спортивном центре, находящимся в двух километрах от музея, сработала ложная тревога. Это могло быть отвлекающим маневром.Также сообщается, что схожие преступления были совершены несколько месяцев назад в Альбасете и Бадахосе, из которых были похищены более 340 монет.Клад Вильены считается одним из наиболее значимых и ценнейших комплексов ювелирных изделий бронзового века на Пиренейском полуострове. Он включает 59 предметов, датируемых примерно 1250 годом до нашей эры, общим весом около десяти килограммов золота. Клад был обнаружен в 1963 году.В коллекцию входят 11 золотых чаш, 28 браслетов, три серебряных сосуда, а также украшения, изготовленные с применением метеоритного железа.В октябре прошлого года из знаменитого парижского Лувра были похищены драгоценности, в том числе бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Нескольких подозреваемых задержали при попытке покинуть страну. охищены более 8400 бриллиантов, 212 жемчужин, 35 изумрудов и 34 сапфира, которыми были украшены драгоценности. Стоимость украденного оценивается в 88 млн евро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, испания, происшествия, кража