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Удары по Украине сегодня: разбиты порты и объекты ВПК
Удары по Украине сегодня: разбиты порты и объекты ВПК - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты порты и объекты ВПК
Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и других города Украины. Также поражены порты "Одесса",... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и других города Украины. Также поражены порты "Одесса", "Черноморск" и "Рени". Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В результате поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в городах Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовка, перечислили в российском оборонном ведомстве.Также под ударом оказались объекты инфраструктуры в портах "Одесса", "Черноморск" и "Рени", используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области, уточнили в Минобороны.Ранее российские войска поразили в порту Измаил судно с военным грузом для ВСУ.Вооруженные силы России продолжают сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ, поясняли ранее в российском оборонном ведомстве цели ударов по портам Украины.Как заявлял президент России Владимир Путин, массивные удары российской армии по Украине эффективны и своевременны. Они помогают нашим военным на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией РоссииВзрывы прогремели в Киеве и ряде городов на УкраинеАрмия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта
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новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, украина, вооруженные силы россии
Удары по Украине сегодня: разбиты порты и объекты ВПК
ВС РФ нанесли массированный удар по портам и логистическим центрам на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и других города Украины. Также поражены порты "Одесса", "Черноморск" и "Рени". Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в городах Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовка, перечислили в российском оборонном ведомстве.
Также под ударом оказались объекты инфраструктуры в портах "Одесса", "Черноморск" и "Рени", используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области, уточнили в Минобороны.
Ранее российские войска поразили
в порту Измаил судно с военным грузом для ВСУ.
Вооруженные силы России продолжают сокращать
возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ, поясняли ранее в российском оборонном ведомстве цели ударов по портам Украины.
Как заявлял президент России Владимир Путин, массивные удары российской армии по Украине эффективны и своевременны. Они помогают нашим военным на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи.
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