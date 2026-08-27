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Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра
Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра
Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили разведывательный дрон ВСУ, грузовой октокоптер R-18 и наземные... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T21:39
2026-08-27T21:39
2026-08-27T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили разведывательный дрон ВСУ, грузовой октокоптер R-18 и наземные роботизированные платформы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.В этот же день российские военные обнаружили на этом же участке наземные робототехнические гусеничные и колесные платформы ВСУ. Наземные роботы скрытно перемещались между позициями врага для доставки боеприпасов, воды и продовольствия."Операторы Войск беспилотных систем оперативно задействовали ударные FPV-дроны. Точными попаданиями в уязвимую часть конструкции вражеские роботизированные платформы были выведены из строя, обездвижены, а затем уничтожены", – констатировали в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронтаУдарный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видеоЮвелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр", херсонская область, видео, видео
Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра
Ударные FPV-дроны группировки "Днепр" уничтожили воздушные и наземные беспилотники ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили разведывательный дрон ВСУ, грузовой октокоптер R-18 и наземные роботизированные платформы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки, оператор зафиксировал полет беспилотного разведчика самолетного типа и грузовой октокоптер R-18. После того, как были вычислены траектории их полета и характер движения, было принято решение на применение FPV-дронов-перехватчиков. Точным тараном с дистанционным подрывом цели разведывательный БПЛА противника и дрон R-18 были сбиты и уничтожены", – сказано в сообщении.
В этот же день российские военные обнаружили на этом же участке наземные робототехнические гусеничные и колесные платформы ВСУ. Наземные роботы скрытно перемещались между позициями врага для доставки боеприпасов, воды и продовольствия.
"Операторы Войск беспилотных систем оперативно задействовали ударные FPV-дроны. Точными попаданиями в уязвимую часть конструкции вражеские роботизированные платформы были выведены из строя, обездвижены, а затем уничтожены", – констатировали в российском оборонном ведомстве.
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