https://crimea.ria.ru/20260827/udarnye-fpv-drony-dnepra-byut-robotov-vsu-na-pravoberezhe-dnepra-1158843813.html

Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра

Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра

Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили разведывательный дрон ВСУ, грузовой октокоптер R-18 и наземные... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T21:39

2026-08-27T21:39

2026-08-27T21:39

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

группировка войск "днепр"

херсонская область

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили разведывательный дрон ВСУ, грузовой октокоптер R-18 и наземные роботизированные платформы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.В этот же день российские военные обнаружили на этом же участке наземные робототехнические гусеничные и колесные платформы ВСУ. Наземные роботы скрытно перемещались между позициями врага для доставки боеприпасов, воды и продовольствия."Операторы Войск беспилотных систем оперативно задействовали ударные FPV-дроны. Точными попаданиями в уязвимую часть конструкции вражеские роботизированные платформы были выведены из строя, обездвижены, а затем уничтожены", – констатировали в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронтаУдарный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видеоЮвелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр", херсонская область, видео, видео