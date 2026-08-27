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Трамп переименовал общее с Канадой озеро Онтарио в Америку

Трамп переименовал общее с Канадой озеро Онтарио в Америку - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Трамп переименовал общее с Канадой озеро Онтарио в Америку

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, по центру которого проходит граница между Штатами и Канадой, в озеро Америка. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T21:07

2026-08-27T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, по центру которого проходит граница между Штатами и Канадой, в озеро Америка. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя слова американского президента на церемонии подписания документа в Белом доме.Он добавил, что у США теперь "не только залив, но и озеро с таким названием".Ранее, во вторник, американский лидер писал, что обдумывает такой шаг в связи с безрезультатными торговыми переговоров с Оттавой, но не уточнял, делаются ли для подобных топонимических изменений какие-то юридические шаги.Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. На его берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио.Ранее новый президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился провести необходимые процедуры для переименования Мексиканского залива в Залив Америки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Илон Маск хочет переименовать Ла-МаншКанада ввела санкции против российских бирж и морских перевозчиковВ Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимы

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новости, сша, канада, дональд трамп, в мире