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Топливо в Севастополе 28 августа будет доступно только на одной сети АЗС
Топливо в Севастополе 28 августа будет доступно только на одной сети АЗС - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Топливо в Севастополе 28 августа будет доступно только на одной сети АЗС
Автомобильное топливо в Севастополе в пятницу, 28 августа, будет доступно только на одной сети АЗС по QR-кодам и в свободной продаже. Это касается как обычного... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Автомобильное топливо в Севастополе в пятницу, 28 августа, будет доступно только на одной сети АЗС по QR-кодам и в свободной продаже. Это касается как обычного бензина, так и премиальных марок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации Развожаева, топливо в пятницу будет доступно в разных районах города на автозаправочных станциях АЗС "ТЭС".Продажа трех основных видов бензина – АИ-92 АИ-95 и АИ-95 NP – будет осуществляться по QR-кодам с лимитом 20 литров.До 40 литров бензина трех марок можно будет купить только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2.Кроме того, до 40 литров можно будет заправить премиальный АИ-100, а также ДТ и ДТ NP – все в свободной продаже.При этом разрешается налить бензин в канистры – полностью или с частичной его заправкой в бак.Газ-пропан в пятницу будет в свободной продаже. Лимит 40 литров.Газ баллоны в свободной продаже только на АЗС на Городском шоссе.Заправить газом автомобили можно на шести АЗС: Хрусталева, 6, Фиолентовское шоссе, Крестовского, 56, Гончарное, Таврида 1, Таврида 2.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, автомобиль, транспорт, топливо
Топливо в Севастополе 28 августа будет доступно только на одной сети АЗС
Топливо в Севастополе 28 августа будет на одной сети АЗС по QR-кодам и в свободной продаже
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Автомобильное топливо в Севастополе в пятницу, 28 августа, будет доступно только на одной сети АЗС по QR-кодам и в свободной продаже. Это касается как обычного бензина, так и премиальных марок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По информации Развожаева, топливо в пятницу будет доступно в разных районах города на автозаправочных станциях АЗС "ТЭС".
Продажа трех основных видов бензина – АИ-92 АИ-95 и АИ-95 NP – будет осуществляться по QR-кодам с лимитом 20 литров.
До 40 литров бензина трех марок можно будет купить только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2.
"Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00", – уточнил губернатор.
Кроме того, до 40 литров можно будет заправить премиальный АИ-100, а также ДТ и ДТ NP – все в свободной продаже.
При этом разрешается налить бензин в канистры – полностью или с частичной его заправкой в бак.
Газ-пропан в пятницу будет в свободной продаже. Лимит 40 литров.
Газ баллоны в свободной продаже только на АЗС на Городском шоссе.
Заправить газом автомобили можно на шести АЗС: Хрусталева, 6, Фиолентовское шоссе, Крестовского, 56, Гончарное, Таврида 1, Таврида 2.
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