https://crimea.ria.ru/20260827/tavride-pyat-let-glavnaya-dorozhnaya-arteriya-kryma-otmechaet-yubiley-1148986990.html

Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть лет

Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть лет - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть лет

27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T06:41

2026-08-27T06:41

2026-08-27T06:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой составляет 250 километров – от Керчи до Севастополя."Таврида" не просто сокращает время путешествий по полуострову – она стала ключевой артерией, по которой ежедневно проходят около 14 тысяч автомобилей. Эта магистраль формирует новый ритм жизни региона, облегчая транспортировку товаров, развитие логистики и коммуникаций между городами.Все ключевые показатели и особенности магистрали – в нашем видео и инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морюКачество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ

https://crimea.ria.ru/20260825/kogda-otkroyut-dvizhenie-po-uchastku-novoy-trassy-v-obkhod-alushty-1158801772.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, праздники и памятные даты, дороги крыма, видео, крым, благоустройство, логистика