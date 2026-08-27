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Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть лет - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть лет
Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть лет - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть лет
27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T06:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой составляет 250 километров – от Керчи до Севастополя."Таврида" не просто сокращает время путешествий по полуострову – она стала ключевой артерией, по которой ежедневно проходят около 14 тысяч автомобилей. Эта магистраль формирует новый ритм жизни региона, облегчая транспортировку товаров, развитие логистики и коммуникаций между городами.Все ключевые показатели и особенности магистрали – в нашем видео и инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морюКачество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ
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трасса таврида, праздники и памятные даты, дороги крыма, видео, крым, благоустройство, логистика
Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть лет

Главной магистрали Крымского полуострова "Тавриде" исполняется 6 лет

06:41 27.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой составляет 250 километров – от Керчи до Севастополя.
"Таврида" не просто сокращает время путешествий по полуострову – она стала ключевой артерией, по которой ежедневно проходят около 14 тысяч автомобилей. Эта магистраль формирует новый ритм жизни региона, облегчая транспортировку товаров, развитие логистики и коммуникаций между городами.
Все ключевые показатели и особенности магистрали – в нашем видео и инфографике.
Трасса Таврида – инфографикаТрасса Таврида – инфографика
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