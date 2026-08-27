Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260827/sud-arestoval-eks-prezidenta-armenii-kocharyana-1158844883.html
Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
В Ереване суд постановил заключить под стражу на два месяца бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T10:05
2026-08-27T10:05
армения
новости
в мире
арест
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158844729_0:76:1332:825_1920x0_80_0_0_102d6ca3d748a3ce9b3d258e6a37a02b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. В Ереване суд постановил заключить под стражу на два месяца бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционного комитета страны Марину Оганджанян.Сын экс-президента Левон Кочарян сообщил, что после заседания суда его отца увезли в больницу.О задержании Роберта Кочаряна стало известно 25 августа. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и отмывание денег. Также был задержан один из сыновей бывшего главы государства Седрак Кочарян. Среди фигурантов также значатся бывший президент Серж Саргсян, умерший в 2007 году экс-премьер Андраник Маркарян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще шесть человек.Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. На прошедших в июне этого года парламентских возглавляемый им оппозиционный блок "Армения" набрал 9,92% голосов. Кочарян регулярно выступает с критикой политики премьер-министра Никола Пашиняна, в том числе избранного нынешними официальными властями европейского курса Еревана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260825/v-armenii-zaderzhan-eks-prezident-kocharyan-chto-izvestno-1158783498.html
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158844729_65:0:1265:900_1920x0_80_0_0_0ced1b6414e017c3780b2b262abb2a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, новости, в мире, арест, политика
Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна

Суд в Армении арестовал на два месяца экс-президента страны Роберта Кочаряна

10:05 27.08.2026
 
© РИА Новости . Фотобанк РИА НовостиРоберт Кочарян
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Фотобанк РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. В Ереване суд постановил заключить под стражу на два месяца бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционного комитета страны Марину Оганджанян.
"Арестован на два месяца", – сказала она.
Сын экс-президента Левон Кочарян сообщил, что после заседания суда его отца увезли в больницу.
О задержании Роберта Кочаряна стало известно 25 августа. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и отмывание денег. Также был задержан один из сыновей бывшего главы государства Седрак Кочарян. Среди фигурантов также значатся бывший президент Серж Саргсян, умерший в 2007 году экс-премьер Андраник Маркарян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще шесть человек.
Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. На прошедших в июне этого года парламентских возглавляемый им оппозиционный блок "Армения" набрал 9,92% голосов. Кочарян регулярно выступает с критикой политики премьер-министра Никола Пашиняна, в том числе избранного нынешними официальными властями европейского курса Еревана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ереване сторонники оппозиции ворвались в здание правительства
25 августа, 09:44
В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно
 
АрменияНовостиВ миреАрестПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
09:58Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ
09:55"Да вы Раневская!": крымские истории великой актрисы
09:45В России создали комиссию по безопасности критической инфраструктуры
09:38В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда
09:32Девять украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
09:20Армия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУ
09:14День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым
09:12Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь
08:59В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду
08:51Удары по Украине сегодня: разбиты порты и объекты ВПК
08:34ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России
08:24В Крыму сохраняется дефицит мощности
08:15Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска
08:10Крымский мост сейчас: за час в очереди скопилось полсотни машин
08:07Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт
07:53Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес
07:30Умер актер Юрий Цурило
07:21Крымский мост в четверг утром - оперативные данные
07:08После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек
Лента новостейМолния