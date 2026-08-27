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Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
В Ереване суд постановил заключить под стражу на два месяца бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T10:05
2026-08-27T10:05
2026-08-27T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. В Ереване суд постановил заключить под стражу на два месяца бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционного комитета страны Марину Оганджанян.Сын экс-президента Левон Кочарян сообщил, что после заседания суда его отца увезли в больницу.О задержании Роберта Кочаряна стало известно 25 августа. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и отмывание денег. Также был задержан один из сыновей бывшего главы государства Седрак Кочарян. Среди фигурантов также значатся бывший президент Серж Саргсян, умерший в 2007 году экс-премьер Андраник Маркарян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще шесть человек.Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. На прошедших в июне этого года парламентских возглавляемый им оппозиционный блок "Армения" набрал 9,92% голосов. Кочарян регулярно выступает с критикой политики премьер-министра Никола Пашиняна, в том числе избранного нынешними официальными властями европейского курса Еревана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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армения, новости, в мире, арест, политика
Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
Суд в Армении арестовал на два месяца экс-президента страны Роберта Кочаряна