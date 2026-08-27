https://crimea.ria.ru/20260827/srok-pereoformleniya-dokumentov-ob-invalidnosti-khotyat-prodlit-1158846294.html

Срок переоформления документов об инвалидности хотят продлить

Срок переоформления документов об инвалидности хотят продлить - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Срок переоформления документов об инвалидности хотят продлить

Для жителей новых регионов России предложили продлить срок переоформления документов об инвалидности до конца 2027 года. Об этом сообщила уполномоченный по... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T10:51

2026-08-27T10:51

2026-08-27T10:51

инвалидность

яна лантратова

новости

новые регионы россии

общество

льгота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Для жителей новых регионов России предложили продлить срок переоформления документов об инвалидности до конца 2027 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.Сейчас переоформить документы нужно до конца 2026 года. По информации Лантратовой, около 110 тысяч человек еще не прошли переосвидетельствование."Жители сталкиваются с объективными сложностями: непростой оперативной обстановкой, нехваткой специалистов, длительным ожиданием приема и утратой медицинских документов. Чтобы пройти переосвидетельствование, многим приходится заново восстанавливать историю болезни и проходить врачей", – рассказала она.По словам Лантратовой, важно, чтобы люди не теряли пенсии, пособия и социальные гарантии из-за обстоятельств, которые от них не зависят.Предложение направлено в Минтруд России о создании рабочей группы для доработки инициативы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прокуратура проверит перевозчика за отказ везти ребенка-инвалидаСубсидии на труд: как в Крыму помогают найти работу инвалидамВ Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвалидность, яна лантратова, новости, новые регионы россии, общество, льгота