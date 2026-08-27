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Шторм остановил работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Шторм остановил работу парома в Севастополе
Шторм остановил работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Шторм остановил работу парома в Севастополе
В Севастополе приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T13:53
2026-08-27T13:56
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новости севастополя
паромы и катера в севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Движение катеров и паромов возобновляется только после стабилизации погоды. Также рейд периодически перерывают в целях безопасности.Ранее в среду в республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигаются дожди и сильный порывистый ветер. Непогода продержится в регионе двое суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, шторм
Шторм остановил работу парома в Севастополе

В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды

13:53 27.08.2026 (обновлено: 13:56 27.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Уважаемые пассажиры! Паром приостанавливает работу с 13:50 из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Движение катеров и паромов возобновляется только после стабилизации погоды. Также рейд периодически перерывают в целях безопасности.
Ранее в среду в республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигаются дожди и сильный порывистый ветер. Непогода продержится в регионе двое суток.
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КрымСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспортШторм
 
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