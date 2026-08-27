https://crimea.ria.ru/20260827/shtorm-ostanovil-rabotu-paroma-v-sevastopole-1158854666.html

Шторм остановил работу парома в Севастополе

Шторм остановил работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Шторм остановил работу парома в Севастополе

В Севастополе приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T13:53

2026-08-27T13:53

2026-08-27T13:56

крым

севастополь

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

шторм

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181973_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a464062c864705b4e866e09c09fb4219.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Движение катеров и паромов возобновляется только после стабилизации погоды. Также рейд периодически перерывают в целях безопасности.Ранее в среду в республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигаются дожди и сильный порывистый ветер. Непогода продержится в регионе двое суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, шторм