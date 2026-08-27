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Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма
Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма
По трассе "Таврида" за шесть лет с момента запуска движения проехали более 33 миллионов автомобилей. Основные факты об автодороге в день ее шестилетия привел... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T22:48
2026-08-27T22:48
2026-08-27T22:48
трасса таврида
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минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. По трассе "Таврида" за шесть лет с момента запуска движения проехали более 33 миллионов автомобилей. Основные факты об автодороге в день ее шестилетия привел Минтранс России.Четырехполосная магистраль протяженностью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай, напомнили в Минтрансе. Она сократила время в пути через полуостров в 2-3 раза и стала важной дорогой для жителей Крыма, туристов и грузоперевозчиков. На трассе расположены 103 искусственных сооружения и 23 многоуровневые развязки. По данным ведомства, сегодня на автодороге размещают 25 объектов сервиса – это многофункциональные зоны с заправками, зарядными станциями для электромобилей, детскими площадками, магазинами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть летНа трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/чВ Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
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трасса таврида, крым, минтранс россии, транспорт, логистика
Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма
По трассе "Таврида" за шесть лет проехали более 33 миллионов автомобилей – Минтранс
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. По трассе "Таврида" за шесть лет с момента запуска движения проехали более 33 миллионов автомобилей. Основные факты об автодороге в день ее шестилетия привел Минтранс России.
"Сегодня исполняется шесть лет с момента запуска движения по автодороге А-291 "Таврида", связавшей Керчь с Севастополем. За это время по ней проехали почти 33,7 млн машин", – привели статистику в профильном министерстве.
Четырехполосная магистраль протяженностью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай, напомнили в Минтрансе. Она сократила время в пути через полуостров в 2-3 раза и стала важной дорогой для жителей Крыма, туристов и грузоперевозчиков. На трассе расположены 103 искусственных сооружения и 23 многоуровневые развязки. По данным ведомства, сегодня на автодороге размещают 25 объектов сервиса – это многофункциональные зоны с заправками, зарядными станциями для электромобилей, детскими площадками, магазинами.
"Таврида" продолжает развиваться. В рамках утвержденного Правительством пятилетнего плана дорожной деятельности на трассе поэтапно устанавливают современное стационарное освещение. Это сделает поездки еще безопаснее и комфортнее", – констатировали в профильном министерстве.
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