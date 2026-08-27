https://crimea.ria.ru/20260827/shest-let-tavride--mintrans-privel-fakty-o-glavnoy-arterii-kryma-1158865961.html

Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма

Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма

По трассе "Таврида" за шесть лет с момента запуска движения проехали более 33 миллионов автомобилей. Основные факты об автодороге в день ее шестилетия привел... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T22:48

2026-08-27T22:48

2026-08-27T22:48

трасса таврида

крым

минтранс россии

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. По трассе "Таврида" за шесть лет с момента запуска движения проехали более 33 миллионов автомобилей. Основные факты об автодороге в день ее шестилетия привел Минтранс России.Четырехполосная магистраль протяженностью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай, напомнили в Минтрансе. Она сократила время в пути через полуостров в 2-3 раза и стала важной дорогой для жителей Крыма, туристов и грузоперевозчиков. На трассе расположены 103 искусственных сооружения и 23 многоуровневые развязки. По данным ведомства, сегодня на автодороге размещают 25 объектов сервиса – это многофункциональные зоны с заправками, зарядными станциями для электромобилей, детскими площадками, магазинами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть летНа трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/чВ Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, крым, минтранс россии, транспорт, логистика