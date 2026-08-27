Рейтинг@Mail.ru
Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260827/shest-let-tavride--mintrans-privel-fakty-o-glavnoy-arterii-kryma-1158865961.html
Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма
Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма
По трассе "Таврида" за шесть лет с момента запуска движения проехали более 33 миллионов автомобилей. Основные факты об автодороге в день ее шестилетия привел... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T22:48
2026-08-27T22:48
трасса таврида
крым
минтранс россии
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68fee35354a1f7d116a108a1b65b2f31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. По трассе "Таврида" за шесть лет с момента запуска движения проехали более 33 миллионов автомобилей. Основные факты об автодороге в день ее шестилетия привел Минтранс России.Четырехполосная магистраль протяженностью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай, напомнили в Минтрансе. Она сократила время в пути через полуостров в 2-3 раза и стала важной дорогой для жителей Крыма, туристов и грузоперевозчиков. На трассе расположены 103 искусственных сооружения и 23 многоуровневые развязки. По данным ведомства, сегодня на автодороге размещают 25 объектов сервиса – это многофункциональные зоны с заправками, зарядными станциями для электромобилей, детскими площадками, магазинами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть летНа трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/чВ Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278022_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7a5389af46dae8b5fd13717f3d08cf4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трасса таврида, крым, минтранс россии, транспорт, логистика
Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма

По трассе "Таврида" за шесть лет проехали более 33 миллионов автомобилей – Минтранс

22:48 27.08.2026
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. По трассе "Таврида" за шесть лет с момента запуска движения проехали более 33 миллионов автомобилей. Основные факты об автодороге в день ее шестилетия привел Минтранс России.

"Сегодня исполняется шесть лет с момента запуска движения по автодороге А-291 "Таврида", связавшей Керчь с Севастополем. За это время по ней проехали почти 33,7 млн машин", – привели статистику в профильном министерстве.

Четырехполосная магистраль протяженностью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай, напомнили в Минтрансе. Она сократила время в пути через полуостров в 2-3 раза и стала важной дорогой для жителей Крыма, туристов и грузоперевозчиков. На трассе расположены 103 искусственных сооружения и 23 многоуровневые развязки. По данным ведомства, сегодня на автодороге размещают 25 объектов сервиса – это многофункциональные зоны с заправками, зарядными станциями для электромобилей, детскими площадками, магазинами.
"Таврида" продолжает развиваться. В рамках утвержденного Правительством пятилетнего плана дорожной деятельности на трассе поэтапно устанавливают современное стационарное освещение. Это сделает поездки еще безопаснее и комфортнее", – констатировали в профильном министерстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Главной дорожной артерии Крыма "Тавриде" шесть лет
На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч
В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
 
Трасса ТавридаКрымМинтранс РоссииТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма
22:30Топливо в Севастополе 28 августа будет доступно только на одной сети АЗС
22:15Крымский мост: оперативная обстановка 27 августа вечером
22:04В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"
21:52В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода
21:39Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра
21:27В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе
21:22Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве
21:07Трамп переименовал общее с Канадой озеро Онтарио в Америку
20:54Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек
20:3939 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:35Севастополь снабжает дубовыми бочками ведущие винодельни России
20:21Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
20:11В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах
19:57Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ
19:39Для чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнение
19:22В России почти в пять раз выросло число доноров костного мозга
19:10В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
18:53В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
18:52Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ
Лента новостейМолния