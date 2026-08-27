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Севастополь снабжает дубовыми бочками ведущие винодельни России - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Севастополь снабжает дубовыми бочками ведущие винодельни России
Севастополь снабжает дубовыми бочками ведущие винодельни России - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Севастополь снабжает дубовыми бочками ведущие винодельни России
В Севастополе налажено производство высокотехнологичных винных бочек из скального дуба, которые заменяют импортную тару для ведущих виноделен страны. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T20:35
2026-08-27T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе налажено производство высокотехнологичных винных бочек из скального дуба, которые заменяют импортную тару для ведущих виноделен страны. Об этом рассказали в правительстве города.Выпускающее бочки предприятие работает в Севастополе чуть больше двух лет и стало первым в России бондарным производством прецизионного полного цикла.Как рассказали на предприятии, скальный дуб для производства бочек подвергается двухлетней атмосферной сушке с управляемым микроклиматом и точечным орошением. Это позволяет естественным путем вымыть агрессивные танины.Кроме новых бочек, севастопольские мастера единственные в регионе занимаются глубокой регенерацией и ремонтом импортной тары.Производство бочек строится на полной импортозамещающей модели. Все оборудование разработано российскими инженерами.В правительстве также отметили, что благодаря господдержке отрасли виноделы, которые приобретают отечественную дубовую тару, могут рассчитывать на государственную субсидию и компенсировать до 80% затрат, понесенных на покупку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму площадь виноградников увеличилась на третьВиноделам Крыма нужна помощь государства и коллег из соседних регионовВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, виноделие
Севастополь снабжает дубовыми бочками ведущие винодельни России

В Севастополе налажено производство бочек из скального дуба для ведущих виноделен России

20:35 27.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСНа севастопольском бондарном производстве наладили выпуск высокотехнологичных винных бочек из российского дуба для виноделен по всей стране
На севастопольском бондарном производстве наладили выпуск высокотехнологичных винных бочек из российского дуба для виноделен по всей стране
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе налажено производство высокотехнологичных винных бочек из скального дуба, которые заменяют импортную тару для ведущих виноделен страны. Об этом рассказали в правительстве города.
Выпускающее бочки предприятие работает в Севастополе чуть больше двух лет и стало первым в России бондарным производством прецизионного полного цикла.
"В среднем цех обрабатывает 25 комплексных заказов ежемесячно, а мощности на август, сентябрь и октябрь расписаны на 100%. Среди клиентов – легендарные авторские проекты и крупные компании", – говорится в сообщении
Как рассказали на предприятии, скальный дуб для производства бочек подвергается двухлетней атмосферной сушке с управляемым микроклиматом и точечным орошением. Это позволяет естественным путем вымыть агрессивные танины.
Кроме новых бочек, севастопольские мастера единственные в регионе занимаются глубокой регенерацией и ремонтом импортной тары.
Производство бочек строится на полной импортозамещающей модели. Все оборудование разработано российскими инженерами.
В правительстве также отметили, что благодаря господдержке отрасли виноделы, которые приобретают отечественную дубовую тару, могут рассчитывать на государственную субсидию и компенсировать до 80% затрат, понесенных на покупку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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