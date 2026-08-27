Сближение Луны с Венерой: как и когда увидеть в Крыму
Как в Крыму наблюдать сближение Луны с Венерой – совет эксперта
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗеркальный телескоп им. академика Г.А. Шайна в "Крымской астрофизической обсерватории РАН" в поселке Научный
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крымчане 14 сентября смогут наблюдать интересное астрономическое явление – максимальное сближение Луны и Венеры. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.
"14 сентября Венера приблизится к неосвещенному краю Луны, затем исчезнет за лунным диском. Полное пребывание Венеры за Луной в зависимости от места наблюдения будет занимать порядка часа", – рассказал ученый.
По его словам, событие произойдет примерно в 13:00 - 14:00 по местному времени. Для разных точек Крыма момент контакта будет различаться на несколько минут из-за лунного параллакса. В частности, для Севастополя время максимального сближения составит приблизительно 13:25, для Ялты – 13:28, для Симферополя – 13:30, для Феодосии – 13:33.
"Это дневное покрытие. Солнце будет находиться над горизонтом, поэтому невооруженным глазом наблюдать исчезновение Венеры практически нереально", – пояснил Вольвач.
Он отметил, что при ясной погоде сближение можно будет наблюдать с помощью любительского телескопа или бинокля, однако из-за дневного времени и близости Солнца это требуют особой осторожности: использовать оптические приборы можно только при полностью исключенном попадании солнечного света в объектив.
В ночь с 12 на 13 августа жители полуострова могли наблюдать за главным астрономическим событием лета – звездопадом Персеиды. Пик активности метеорного потока совпал с новолунием. Луна не засвечивала небо, были видны даже самые слабые "падающие звезды".
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка М-класса - вторая за сутки и одновременно самая сильная в августе. По данным ученых, до рекордов вспышке далеко, но на фоне спокойного летнего солнца, а также общей ситуации спада солнечной активности, вспышка выделяется.
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