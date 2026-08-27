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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

Бойцы российской армии освободили Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T12:48

2026-08-27T12:48

2026-08-27T13:13

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской.Ранее военнослужащие "Центра" освободили село Анновка Донецкой Народной Республики. А до этого российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу