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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Бойцы российской армии освободили Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T12:48
2026-08-27T12:48
2026-08-27T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской.Ранее военнослужащие "Центра" освободили село Анновка Донецкой Народной Республики. А до этого российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области
12:48 27.08.2026 (обновлено: 13:13 27.08.2026)