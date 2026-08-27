https://crimea.ria.ru/20260827/rossiya-obyavila-personoy-non-grata-sotrudnika-posolstva-rumynii-1158848359.html

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T11:23

2026-08-27T11:23

2026-08-27T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В дипведомстве отметили, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Бухаресте.В конце июля МИД Румынии выслал российского посла Владимира Липаева после того, как в небе над румынской территорией сбили очередной беспилотник. В Бухаресте утверждали, что дрон якобы был российским. В МИД России заявляли, что не будут ответно отзывать посла из Румынии, но дадут надлежащий ответ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Временная поверенная в делах Румынии покинула МИД РФ Временная поверенная в делах Румынии покинула МИД РФ спустя 9 минут 2026-08-27T11:23 true PT0M24S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, россия, новости, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), видео