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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T11:23
2026-08-27T11:23
румыния
россия
новости
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В дипведомстве отметили, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Бухаресте.В конце июля МИД Румынии выслал российского посла Владимира Липаева после того, как в небе над румынской территорией сбили очередной беспилотник. В Бухаресте утверждали, что дрон якобы был российским. В МИД России заявляли, что не будут ответно отзывать посла из Румынии, но дадут надлежащий ответ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Временная поверенная в делах Румынии покинула МИД РФ
Временная поверенная в делах Румынии покинула МИД РФ спустя 9 минут
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румыния, россия, новости, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), видео
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
2026-08-27T11:23
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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве

11:23 27.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"27 августа в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Л.Бурда, которой вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве", - говорится в сообщении.
В дипведомстве отметили, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Бухаресте.
В конце июля МИД Румынии выслал российского посла Владимира Липаева после того, как в небе над румынской территорией сбили очередной беспилотник. В Бухаресте утверждали, что дрон якобы был российским. В МИД России заявляли, что не будут ответно отзывать посла из Румынии, но дадут надлежащий ответ.
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РумынияРоссияНовостиПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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