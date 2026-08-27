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Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи
Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи
Автобус попал в аварию на территории аэропорта турецкой Антальи, в результате ДТП пострадали пятеро россиян, включая трехлетнего ребенка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T16:01
2026-08-27T16:01
2026-08-27T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Автобус попал в аварию на территории аэропорта турецкой Антальи, в результате ДТП пострадали пятеро россиян, включая трехлетнего ребенка. Об этом сообщает генконсульство РФ.Всех пострадавших доставили в больницу. Четверых пациентов выписали, один россиянин остается на лечении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дтп, анталья, турция, происшествия, новости
Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи
Пятеро россиян пострадали в аварии с автобусом в аэропорту Антальи – генконсульство