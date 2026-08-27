https://crimea.ria.ru/20260827/pyatero-rossiyan-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-aeroportu-antali-1158861992.html

Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи

Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи

Автобус попал в аварию на территории аэропорта турецкой Антальи, в результате ДТП пострадали пятеро россиян, включая трехлетнего ребенка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T16:01

2026-08-27T16:01

2026-08-27T16:01

дтп

анталья

турция

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Автобус попал в аварию на территории аэропорта турецкой Антальи, в результате ДТП пострадали пятеро россиян, включая трехлетнего ребенка. Об этом сообщает генконсульство РФ.Всех пострадавших доставили в больницу. Четверых пациентов выписали, один россиянин остается на лечении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

анталья

турция

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, анталья, турция, происшествия, новости