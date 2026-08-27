https://crimea.ria.ru/20260827/pvo-unichtozhila-267-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-territoriey-rossii-1158841076.html

ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России

ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России - РИА Новости Крым, 27.08.2026

ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России

Над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T08:34

2026-08-27T08:34

2026-08-27T08:34

министерство обороны рф

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.ПВО работала над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в ДонецкеДевять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов 12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)