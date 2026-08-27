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ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России
ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России - РИА Новости Крым, 27.08.2026
ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России
Над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.ПВО работала над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в ДонецкеДевять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов 12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки
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РИА Новости Крым
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60
министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России

Силы ПВО уничтожили за ночь над территорией России 267 украинских беспилотников

08:34 27.08.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
ПВО работала над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.
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Министерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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