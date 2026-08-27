https://crimea.ria.ru/20260827/putin-vazhno-ukreplyat-sotsialnye-garantii-uchastnikov-svo-1158852307.html

Путин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО

Путин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Путин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО

Важно последовательно укреплять социальные гарантии участников СВО, оказывать им содействие в получении новых знаний. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T13:18

2026-08-27T13:18

2026-08-27T13:18

ветераны сво

владимир путин (политик)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Важно последовательно укреплять социальные гарантии участников СВО, оказывать им содействие в получении новых знаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума ветеранов СВО "Вместе победим", который состоялся в Москве."Созданная в нашей стране система поддержки ветеранов, их родных и близких развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, учитывает конкретные жизненные ситуации", – отметил Путин.По его словам, значим вклад сотрудников Государственного фонда "Защитники Отечества", других организаций, волонтеров, которые помогают героям СВО вернуться к мирной жизни, достойно проявить себя в разных отраслях экономики и бизнесе, в общественной деятельности и творчестве, на государственном и муниципальном поприще, в воспитании подрастающего поколения.Он пожелал участникам форума плодотворной работы и успешной реализации намеченных планов.Ранее сообщалось, что в Крыму при поддержке государства смогли открыть свое дело более 80 участников СВО, около 180 ветеранов оформили самозанятость. Официально в Крыму трудоустроены около 70% ветеранов спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден МужестваВ Крымском федеральном университете увеличили число бюджетных мест для участников СВОВыводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВО

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, владимир путин (политик), общество, новости