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Путин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО
Путин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Путин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО
Важно последовательно укреплять социальные гарантии участников СВО, оказывать им содействие в получении новых знаний. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T13:18
2026-08-27T13:18
2026-08-27T13:18
ветераны сво
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Важно последовательно укреплять социальные гарантии участников СВО, оказывать им содействие в получении новых знаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума ветеранов СВО "Вместе победим", который состоялся в Москве."Созданная в нашей стране система поддержки ветеранов, их родных и близких развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, учитывает конкретные жизненные ситуации", – отметил Путин.По его словам, значим вклад сотрудников Государственного фонда "Защитники Отечества", других организаций, волонтеров, которые помогают героям СВО вернуться к мирной жизни, достойно проявить себя в разных отраслях экономики и бизнесе, в общественной деятельности и творчестве, на государственном и муниципальном поприще, в воспитании подрастающего поколения.Он пожелал участникам форума плодотворной работы и успешной реализации намеченных планов.Ранее сообщалось, что в Крыму при поддержке государства смогли открыть свое дело более 80 участников СВО, около 180 ветеранов оформили самозанятость. Официально в Крыму трудоустроены около 70% ветеранов спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден МужестваВ Крымском федеральном университете увеличили число бюджетных мест для участников СВОВыводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВО
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ветераны сво, владимир путин (политик), общество, новости
Путин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО
Важно оказывать участникам СВО содействие в получении новых знаний - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Важно последовательно укреплять социальные гарантии участников СВО, оказывать им содействие в получении новых знаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума ветеранов СВО "Вместе победим", который состоялся в Москве.
"Созданная в нашей стране система поддержки ветеранов, их родных и близких развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, учитывает конкретные жизненные ситуации", – отметил Путин.
По его словам, значим вклад сотрудников Государственного фонда "Защитники Отечества", других организаций, волонтеров, которые помогают героям СВО вернуться к мирной жизни, достойно проявить себя в разных отраслях экономики и бизнесе, в общественной деятельности и творчестве, на государственном и муниципальном поприще, в воспитании подрастающего поколения.
"Важно и в дальнейшем последовательно укреплять социальные гарантии участников специальной военной операции, оказывать им содействие в получении новых знаний и профессиональных компетенций, повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ", – подчеркнул глава государства.
Он пожелал участникам форума плодотворной работы и успешной реализации намеченных планов.
Ранее сообщалось, что в Крыму при поддержке государства смогли открыть свое дело
более 80 участников СВО, около 180 ветеранов оформили самозанятость. Официально в Крыму трудоустроены около 70% ветеранов спецоперации.
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