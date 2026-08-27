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Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм
Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм
24-летнему жителю Евпатории грозит до пяти лет лишения свободы за призывы в интернете к совершению насилия в отношении русских. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T10:37
2026-08-27T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. 24-летнему жителю Евпатории грозит до пяти лет лишения свободы за призывы в интернете к совершению насилия в отношении русских. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Лингвистическая экспертиза установила, что комментарии фигуранта содержат призывы к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее суд приговорил еще одного жителя Евпатории к двум годам колонии-поселения за аналогичное преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в АдлереЖитель Читы ответит за призывы убивать сотрудников РоскомнадзораЖитель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в суд
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РИА Новости Крым
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Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм

Жителя Крыма задержали за призывы в сети к насилию над русскими – ФСБ

10:37 27.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. 24-летнему жителю Евпатории грозит до пяти лет лишения свободы за призывы в интернете к совершению насилия в отношении русских. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что мужчина со своей страницы в мессенджере Telegram неоднократно оставлял комментарии русофобского содержания. В публикациях он оскорбительно отзывался в отношении русского населения", - говорится в сообщении.
Лингвистическая экспертиза установила, что комментарии фигуранта содержат призывы к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее суд приговорил еще одного жителя Евпатории к двум годам колонии-поселения за аналогичное преступление.
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КрымНовости КрымаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЭкстремизмЕвпатория
 
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