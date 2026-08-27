https://crimea.ria.ru/20260827/prizyval-k-nasiliyu-nad-russkimi-krymchanina-zaderzhali-za-ekstremizm-1158846034.html

Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм

Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм

24-летнему жителю Евпатории грозит до пяти лет лишения свободы за призывы в интернете к совершению насилия в отношении русских. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T10:37

2026-08-27T10:37

2026-08-27T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. 24-летнему жителю Евпатории грозит до пяти лет лишения свободы за призывы в интернете к совершению насилия в отношении русских. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Лингвистическая экспертиза установила, что комментарии фигуранта содержат призывы к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее суд приговорил еще одного жителя Евпатории к двум годам колонии-поселения за аналогичное преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в АдлереЖитель Читы ответит за призывы убивать сотрудников РоскомнадзораЖитель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в суд

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2026

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