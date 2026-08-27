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Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале

Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу, премьер-министру страны Балендре Шаху и председателю КНР Си... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T13:30

2026-08-27T13:30

2026-08-27T13:45

новости

непал

наводнение

происшествия

владимир путин (политик)

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу, премьер-министру страны Балендре Шаху и председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей на границе двух стран.26 августа стена из грязи и камней обрушилась в реку на гималайской границе с китайским Тибетом, спровоцировав катастрофическое наводнение. Поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Сообщалось, что число погибших достигло 157 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Российский лидер также передал слова поддержки лидеру КНР."Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями сходя селей в Тибетском автономном районе Китая. Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.", – говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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китай

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, непал, наводнение, происшествия, владимир путин (политик), китай