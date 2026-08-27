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Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале
Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу, премьер-министру страны Балендре Шаху и председателю КНР Си... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T13:30
2026-08-27T13:45
новости
непал
наводнение
происшествия
владимир путин (политик)
китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу, премьер-министру страны Балендре Шаху и председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей на границе двух стран.26 августа стена из грязи и камней обрушилась в реку на гималайской границе с китайским Тибетом, спровоцировав катастрофическое наводнение. Поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Сообщалось, что число погибших достигло 157 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Российский лидер также передал слова поддержки лидеру КНР."Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями сходя селей в Тибетском автономном районе Китая. Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.", – говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, непал, наводнение, происшествия, владимир путин (политик), китай
Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале

Президент РФ выразил соболезнования в связи с последствиями схода селей в Непале

13:30 27.08.2026 (обновлено: 13:45 27.08.2026)
 
© Скриншот с видео очевидцаНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу, премьер-министру страны Балендре Шаху и председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей на границе двух стран.
26 августа стена из грязи и камней обрушилась в реку на гималайской границе с китайским Тибетом, спровоцировав катастрофическое наводнение. Поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Сообщалось, что число погибших достигло 157 человек, сотни числятся пропавшими без вести.
"Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и серьезными разрушениями, вызванными селями и наводнениями в северо-восточных районах вашей страны. Разделяем скорбь дружественного непальского народа", - говорится в обращении к лидерам Непала.
Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Российский лидер также передал слова поддержки лидеру КНР.
"Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями сходя селей в Тибетском автономном районе Китая. Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.", – говорится в сообщении.
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НовостиНепалНаводнениеПроисшествияВладимир Путин (политик)Китай
 
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