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Преступность в России снизилась на 16%
Преступность в России снизилась на 16% - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Преступность в России снизилась на 16%
Количество преступлений, совершенных в России за семь месяцев 2026 года, сократилось на 16,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T17:40
2026-08-27T17:40
2026-08-27T17:40
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преступность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных в России за семь месяцев 2026 года, сократилось на 16,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает МВД РФ.Как уточнили в ведомстве, на 12% уменьшилось количество покушений на убийство, на 22,5% – изнасилований и покушений на изнасилование.Кроме того, разбоев стало меньше на 19%, грабежей – на 16%, мошенничеств всех видов – на 23%, краж – на 9%, угонов – на 21%."За семь месяцев иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 40% меньше преступлений из числа предварительно расследованных, чем за соответствующий период прошлого года. На 19% сократилось число зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев и апатридов", - добавили в МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, преступность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Преступность в России снизилась на 16%
В МВД заявили о снижении преступности в России на 16%
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных в России за семь месяцев 2026 года, сократилось на 16,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает МВД РФ.
"За семь месяцев текущего года по сравнению с январем-июлем 2025 года общее количество зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений уменьшилось на 16,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 20,7%", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, на 12% уменьшилось количество покушений на убийство, на 22,5% – изнасилований и покушений на изнасилование.
Кроме того, разбоев стало меньше на 19%, грабежей – на 16%, мошенничеств всех видов – на 23%, краж – на 9%, угонов – на 21%.
"За семь месяцев иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 40% меньше преступлений из числа предварительно расследованных, чем за соответствующий период прошлого года. На 19% сократилось число зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев и апатридов", - добавили в МВД.
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