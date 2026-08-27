https://crimea.ria.ru/20260827/prestupnost-v-rossii-snizilas-na-16-1158863924.html

Преступность в России снизилась на 16%

Преступность в России снизилась на 16% - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Преступность в России снизилась на 16%

Количество преступлений, совершенных в России за семь месяцев 2026 года, сократилось на 16,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T17:40

2026-08-27T17:40

2026-08-27T17:40

россия

преступность

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных в России за семь месяцев 2026 года, сократилось на 16,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает МВД РФ.Как уточнили в ведомстве, на 12% уменьшилось количество покушений на убийство, на 22,5% – изнасилований и покушений на изнасилование.Кроме того, разбоев стало меньше на 19%, грабежей – на 16%, мошенничеств всех видов – на 23%, краж – на 9%, угонов – на 21%."За семь месяцев иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 40% меньше преступлений из числа предварительно расследованных, чем за соответствующий период прошлого года. На 19% сократилось число зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев и апатридов", - добавили в МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, преступность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости