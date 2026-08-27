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Предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносам
Предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносам - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносам
Правительство России окажет дополнительную поддержку организациям и предпринимателям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации из‑за действий... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T15:50
2026-08-27T15:50
2026-08-27T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Правительство России окажет дополнительную поддержку организациям и предпринимателям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации из‑за действий вооруженных сил Украины. Соответствующее постановление принято на заседании кабмина в четверг.Согласно документу, предприниматели полуострова получат отсрочку по уплате страховых взносов, а вынесенные решения о проведении выездных налоговых проверок будут приостановлены. Кроме того, продлены сроки направления требований об уплате задолженности и ее взыскании. Меры поддержки распространяются на предприятия, работающие в различных отраслях, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, гостиничном бизнесе, в сферах санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, общественного питания. Накануне Заксобрание Севастополя приняло закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Эта мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места. Также в среду глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал ряд мер поддержки в части налоговых льгот и касающихся предприятий, коллективы которых выведены в простой.26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это было сделано в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений, поясняли власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах Крым в режиме ЧС: 27 августа власти озвучат ряд новых мер поддержкиВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС
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Предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносам
Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе
15:50 27.08.2026 (обновлено: 15:57 27.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Правительство России окажет дополнительную поддержку организациям и предпринимателям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации из‑за действий вооруженных сил Украины. Соответствующее постановление принято на заседании кабмина в четверг.
Согласно документу, предприниматели полуострова получат отсрочку по уплате страховых взносов, а вынесенные решения о проведении выездных налоговых проверок будут приостановлены. Кроме того, продлены сроки направления требований об уплате задолженности и ее взыскании.
Меры поддержки распространяются на предприятия, работающие в различных отраслях, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, гостиничном бизнесе, в сферах санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, общественного питания.
"Такая дополнительная помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников", – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.
Накануне Заксобрание Севастополя приняло закон
о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Эта мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места.
Также в среду глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал ряд мер поддержки
в части налоговых льгот и касающихся предприятий, коллективы которых выведены в простой.
26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это было сделано в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений, поясняли власти.
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