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Пожар в заповеднике Утриш в Анапе локализовали - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Пожар в заповеднике Утриш в Анапе локализовали
Пожар в заповеднике Утриш в Анапе локализовали - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Пожар в заповеднике Утриш в Анапе локализовали
Пожар на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе удалось локализовать благодаря привлечению авиации МЧС. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T15:16
2026-08-27T15:16
пожар
заповедники
анапа
светлана маслова
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Пожар на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе удалось локализовать благодаря привлечению авиации МЧС. Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Маслова.Пожар в заповеднике вспыхнул 25 августа в результате падения сбитого украинского беспилотника. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 3,5 гектара. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз. В среду в Краснодарском крае из-за пожара ввели локальный режим ЧС.По словам Масловой, на данный момент специалисты проводят осмотр пройденной пожаром территории, дополнительно проливают отдельные участки, чтобы не допустить повторного возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаромИз-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожараДесятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес
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РИА Новости Крым
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пожар, заповедники, анапа, светлана маслова, краснодарский край, новости
Пожар в заповеднике Утриш в Анапе локализовали

Пожар в заповеднике Утриш в Анапе локализован – власти

15:16 27.08.2026
 
© Глава Анапы Светлана МасловаТушение пожара в заповеднике Утриш в анапе
Тушение пожара в заповеднике Утриш в анапе
© Глава Анапы Светлана Маслова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Пожар на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе удалось локализовать благодаря привлечению авиации МЧС. Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Маслова.
Пожар в заповеднике вспыхнул 25 августа в результате падения сбитого украинского беспилотника. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 3,5 гектара. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз. В среду в Краснодарском крае из-за пожара ввели локальный режим ЧС.
"Пожар на Утрише локализован. Благодаря привлечению авиации (вертолет Ми-6, самолет-амфибия МИ-200), а также активной работе спасателей, к 14:00 площадь очагового тления удалось сократить с 1 га до 0,3 га. В 14:24 спасатели локализовали пожар", - написала градоначальник в своем канале в МАКС.
По словам Масловой, на данный момент специалисты проводят осмотр пройденной пожаром территории, дополнительно проливают отдельные участки, чтобы не допустить повторного возгорания.
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ПожарЗаповедникиАнапаСветлана МасловаКраснодарский крайНовости
 
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