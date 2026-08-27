https://crimea.ria.ru/20260827/pozhar-v-zapovednike-utrish-v-anape-lokalizovali-1158858652.html

Пожар в заповеднике Утриш в Анапе локализовали

Пожар в заповеднике Утриш в Анапе локализовали - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Пожар в заповеднике Утриш в Анапе локализовали

Пожар на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе удалось локализовать благодаря привлечению авиации МЧС. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T15:16

2026-08-27T15:16

2026-08-27T15:16

пожар

заповедники

анапа

светлана маслова

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Пожар на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе удалось локализовать благодаря привлечению авиации МЧС. Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Маслова.Пожар в заповеднике вспыхнул 25 августа в результате падения сбитого украинского беспилотника. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 3,5 гектара. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз. В среду в Краснодарском крае из-за пожара ввели локальный режим ЧС.По словам Масловой, на данный момент специалисты проводят осмотр пройденной пожаром территории, дополнительно проливают отдельные участки, чтобы не допустить повторного возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаромИз-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожараДесятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес

заповедники

анапа

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, заповедники, анапа, светлана маслова, краснодарский край, новости