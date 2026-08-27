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После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек
После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек - РИА Новости Крым, 27.08.2026
После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек
Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 162, еще 579 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T07:08
2026-08-27T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 162, еще 579 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.В среду, 26 августа, стена из грязи и камней обрушилась в реку на гималайской границе с китайским Тибетом, спровоцировав катастрофическое наводнение. Поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Накануне вечером сообщалось, что число погибших достигло 157 человек, сотни числятся пропавшими без вести.По данным агентства, погибших уже 162. При этом местные власти прогнозируют, что их число вырастет, поскольку регион пользуется популярностью у туристов и паломников.По информации Посольства РФ в Китае, по состоянию на утро 27 августа два россиянина числятся без вести пропавшими. Местонахождение еще троих соотечественников устанавливается."Посольство оказывает содействие российским гражданам, находящимся в зоне бедствия. Прорабатываются варианты их эвакуации из региона, в том числе через Лхасу", - говорится в сообщении посольства в Telegram.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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непал, наводнение, в мире, новости, происшествия
После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек

В Непале после наводнения пропали без вести почти 580 человек

07:08 27.08.2026 (обновлено: 09:01 27.08.2026)
 
© Скриншот с видео очевидцаНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 162, еще 579 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
В среду, 26 августа, стена из грязи и камней обрушилась в реку на гималайской границе с китайским Тибетом, спровоцировав катастрофическое наводнение. Поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Накануне вечером сообщалось, что число погибших достигло 157 человек, сотни числятся пропавшими без вести.
"Более 400 иностранцев были среди 579 туристов, пропавших без вести. Спасатели в Непале использовали вертолеты для их поиска", - говорится в публикации.
По данным агентства, погибших уже 162. При этом местные власти прогнозируют, что их число вырастет, поскольку регион пользуется популярностью у туристов и паломников.
По информации Посольства РФ в Китае, по состоянию на утро 27 августа два россиянина числятся без вести пропавшими. Местонахождение еще троих соотечественников устанавливается.

"Посольство оказывает содействие российским гражданам, находящимся в зоне бедствия. Прорабатываются варианты их эвакуации из региона, в том числе через Лхасу", - говорится в сообщении посольства в Telegram.
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НепалНаводнениеВ миреНовостиПроисшествия
 
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