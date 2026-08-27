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После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек

После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек - РИА Новости Крым, 27.08.2026

После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек

Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 162, еще 579 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T07:08

2026-08-27T07:08

2026-08-27T09:01

непал

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новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 162, еще 579 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.В среду, 26 августа, стена из грязи и камней обрушилась в реку на гималайской границе с китайским Тибетом, спровоцировав катастрофическое наводнение. Поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Накануне вечером сообщалось, что число погибших достигло 157 человек, сотни числятся пропавшими без вести.По данным агентства, погибших уже 162. При этом местные власти прогнозируют, что их число вырастет, поскольку регион пользуется популярностью у туристов и паломников.По информации Посольства РФ в Китае, по состоянию на утро 27 августа два россиянина числятся без вести пропавшими. Местонахождение еще троих соотечественников устанавливается."Посольство оказывает содействие российским гражданам, находящимся в зоне бедствия. Прорабатываются варианты их эвакуации из региона, в том числе через Лхасу", - говорится в сообщении посольства в Telegram.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

непал

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, наводнение, в мире, новости, происшествия