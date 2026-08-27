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Помощь бизнесу Крыма и Севастополя и заявления Киева о наступлении ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Помощь бизнесу Крыма и Севастополя и заявления Киева о наступлении ВСУ: главное за день
Помощь бизнесу Крыма и Севастополя и заявления Киева о наступлении ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Помощь бизнесу Крыма и Севастополя и заявления Киева о наступлении ВСУ: главное за день
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач и опроверг фейки Киева о наступлении ВСУ. Правительство России окажет дополнительную РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T23:20
2026-08-27T23:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач и опроверг фейки Киева о наступлении ВСУ. Правительство России окажет дополнительную поддержку организациям и предпринимателям Крыма и Севастополя. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Число жертв пожара на Амурском комбинате увеличилось до 15 человек. "Ростех" передал Минобороны очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи российской армии и фейки о наступлении ВСУПодразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями группировки. До восточных окраин Славянска осталось четыре километра. Около половины города Алексеево-Дружковка, являющегося важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, также уже находится под контролем российских войск. Герасимов опроверг фейки киевского режима о якобы удачном наступлении ВСУ в Запорожской области, отметив отсутствие реальных результатов у противника на поле боя.Господдержка бизнеса Крыма и СевастополяПравительство России окажет дополнительную поддержку организациям и предпринимателям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации из‑за действий вооруженных сил Украины. Соответствующее постановление принято на заседании кабмина в четверг. Согласно документу, предприниматели полуострова получат отсрочку по уплате страховых взносов, а вынесенные решения о проведении выездных налоговых проверок будут приостановлены. Кроме того, продлены сроки направления требований об уплате задолженности и ее взыскании.Террористические атаки ВСУУкраинские дроны в четверг снова атаковали Севастополь, из-за падения обломков произошли два возгорания, люди не пострадали. В Курской области ВСУ ударили по магазину и пекарне – ранены шестеро мирных жителей. 16 мирных жителей, в числе которых двое детей, ранены ударами ВСУ в Белгородской области за сутки. В ночь на 27 августа больше 70 вражеских беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областью. Из-за падения обломков в полях и в лесничестве произошли пожары. Кроме того, вражеский дрон ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.Жертвы пожара на Амурском комбинатеПосле случившегося накануне пожара на Амурском газохимическом комбинате погибли 15 человек, из них 14 иностранцев. Обновленные данные о числе жертв сообщили в четверг в компании. Все погибшие – сотрудники подрядных организаций. В медицинских учреждениях продолжают лечение 39 человек. Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим. На площадке комплекса начались аварийно-восстановительные работы.Истребители Су-35СОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Истребители Су-35С предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, отметили в Ростехе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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Помощь бизнесу Крыма и Севастополя и заявления Киева о наступлении ВСУ: главное за день

Заявления Киева о наступлении ВСУ и помощь бизнесу Крыма и Севастополя – главное за день

23:20 27.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач и опроверг фейки Киева о наступлении ВСУ. Правительство России окажет дополнительную поддержку организациям и предпринимателям Крыма и Севастополя. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Число жертв пожара на Амурском комбинате увеличилось до 15 человек. "Ростех" передал Минобороны очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи российской армии и фейки о наступлении ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями группировки. До восточных окраин Славянска осталось четыре километра. Около половины города Алексеево-Дружковка, являющегося важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, также уже находится под контролем российских войск. Герасимов опроверг фейки киевского режима о якобы удачном наступлении ВСУ в Запорожской области, отметив отсутствие реальных результатов у противника на поле боя.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
Вчера, 11:36
Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом

Господдержка бизнеса Крыма и Севастополя

Правительство России окажет дополнительную поддержку организациям и предпринимателям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации из‑за действий вооруженных сил Украины. Соответствующее постановление принято на заседании кабмина в четверг. Согласно документу, предприниматели полуострова получат отсрочку по уплате страховых взносов, а вынесенные решения о проведении выездных налоговых проверок будут приостановлены. Кроме того, продлены сроки направления требований об уплате задолженности и ее взыскании.
Железнодорожный узел Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
Вчера, 16:14
Кабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса

Террористические атаки ВСУ

Украинские дроны в четверг снова атаковали Севастополь, из-за падения обломков произошли два возгорания, люди не пострадали. В Курской области ВСУ ударили по магазину и пекарне – ранены шестеро мирных жителей. 16 мирных жителей, в числе которых двое детей, ранены ударами ВСУ в Белгородской области за сутки. В ночь на 27 августа больше 70 вражеских беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областью. Из-за падения обломков в полях и в лесничестве произошли пожары. Кроме того, вражеский дрон ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.
Капельница - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
Вчера, 21:27
В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе

Жертвы пожара на Амурском комбинате

После случившегося накануне пожара на Амурском газохимическом комбинате погибли 15 человек, из них 14 иностранцев. Обновленные данные о числе жертв сообщили в четверг в компании. Все погибшие – сотрудники подрядных организаций. В медицинских учреждениях продолжают лечение 39 человек. Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим. На площадке комплекса начались аварийно-восстановительные работы.
Наводнение в Непале
Вчера, 20:54
Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек

Истребители Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Истребители Су-35С предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, отметили в Ростехе.
Удары по Украине
Вчера, 09:20
Армия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУ
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23:20Помощь бизнесу Крыма и Севастополя и заявления Киева о наступлении ВСУ: главное за день
23:11В трех районах Крыма работает ПВО
22:48Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма
22:30Топливо в Севастополе 28 августа будет доступно только на одной сети АЗС
22:15Крымский мост: оперативная обстановка 27 августа вечером
22:04В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"
21:52В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода
21:39Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра
21:27В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе
21:22Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве
21:07Трамп переименовал общее с Канадой озеро Онтарио в Америку
20:54Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек
20:3939 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
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