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Помощь бизнесу Крыма и Севастополя и заявления Киева о наступлении ВСУ: главное за день

Помощь бизнесу Крыма и Севастополя и заявления Киева о наступлении ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Помощь бизнесу Крыма и Севастополя и заявления Киева о наступлении ВСУ: главное за день

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач и опроверг фейки Киева о наступлении ВСУ. Правительство России окажет дополнительную РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T23:20

2026-08-27T23:20

2026-08-27T23:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач и опроверг фейки Киева о наступлении ВСУ. Правительство России окажет дополнительную поддержку организациям и предпринимателям Крыма и Севастополя. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Число жертв пожара на Амурском комбинате увеличилось до 15 человек. "Ростех" передал Минобороны очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи российской армии и фейки о наступлении ВСУПодразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями группировки. До восточных окраин Славянска осталось четыре километра. Около половины города Алексеево-Дружковка, являющегося важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, также уже находится под контролем российских войск. Герасимов опроверг фейки киевского режима о якобы удачном наступлении ВСУ в Запорожской области, отметив отсутствие реальных результатов у противника на поле боя.Господдержка бизнеса Крыма и СевастополяПравительство России окажет дополнительную поддержку организациям и предпринимателям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации из‑за действий вооруженных сил Украины. Соответствующее постановление принято на заседании кабмина в четверг. Согласно документу, предприниматели полуострова получат отсрочку по уплате страховых взносов, а вынесенные решения о проведении выездных налоговых проверок будут приостановлены. Кроме того, продлены сроки направления требований об уплате задолженности и ее взыскании.Террористические атаки ВСУУкраинские дроны в четверг снова атаковали Севастополь, из-за падения обломков произошли два возгорания, люди не пострадали. В Курской области ВСУ ударили по магазину и пекарне – ранены шестеро мирных жителей. 16 мирных жителей, в числе которых двое детей, ранены ударами ВСУ в Белгородской области за сутки. В ночь на 27 августа больше 70 вражеских беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областью. Из-за падения обломков в полях и в лесничестве произошли пожары. Кроме того, вражеский дрон ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.Жертвы пожара на Амурском комбинатеПосле случившегося накануне пожара на Амурском газохимическом комбинате погибли 15 человек, из них 14 иностранцев. Обновленные данные о числе жертв сообщили в четверг в компании. Все погибшие – сотрудники подрядных организаций. В медицинских учреждениях продолжают лечение 39 человек. Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим. На площадке комплекса начались аварийно-восстановительные работы.Истребители Су-35СОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Истребители Су-35С предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, отметили в Ростехе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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