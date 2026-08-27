https://crimea.ria.ru/20260827/polovina-alekseevo-druzhkovki-nakhoditsya-pod-kontrolem-armii-rossii-1158845636.html

Половина Алексеево-Дружковки находится под контролем армии России

Половина Алексеево-Дружковки находится под контролем армии России - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Половина Алексеево-Дружковки находится под контролем армии России

Около половины города Алексеево-Дружковка, являющегося важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, уже находится под контролем российских войск. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T10:22

2026-08-27T10:22

2026-08-27T10:22

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вооруженные силы россии

генштаб мо рф

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Около половины города Алексеево-Дружковка, являющегося важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, уже находится под контролем российских войск. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями "Южной" группировки.Кроме того, идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки. По словам Герасимова, передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города.Всего за два прошедших месяца на Дружковском направлении освобождено более 100 квадратных километров территории, уточнил он.Герасимов ранее сообщил, что подразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронтаАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областяхРоссийские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, валерий герасимов, события в донбассе, вооруженные силы россии, генштаб мо рф