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Половина Алексеево-Дружковки находится под контролем армии России - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Половина Алексеево-Дружковки находится под контролем армии России
Половина Алексеево-Дружковки находится под контролем армии России - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Половина Алексеево-Дружковки находится под контролем армии России
Около половины города Алексеево-Дружковка, являющегося важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, уже находится под контролем российских войск. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T10:22
2026-08-27T10:22
россия
новости сво
валерий герасимов
события в донбассе
вооруженные силы россии
генштаб мо рф
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Около половины города Алексеево-Дружковка, являющегося важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, уже находится под контролем российских войск. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями "Южной" группировки.Кроме того, идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки. По словам Герасимова, передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города.Всего за два прошедших месяца на Дружковском направлении освобождено более 100 квадратных километров территории, уточнил он.Герасимов ранее сообщил, что подразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронтаАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областяхРоссийские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР
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россия, новости сво, валерий герасимов, события в донбассе, вооруженные силы россии, генштаб мо рф
Половина Алексеево-Дружковки находится под контролем армии России

Около половины Алексеево-Дружковки в ДНР находится под контролем армии России – Герасимов

10:22 27.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ группировки войск "Север"
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Около половины города Алексеево-Дружковка, являющегося важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, уже находится под контролем российских войск. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями "Южной" группировки.
"На левом фланге часть сил группировки продолжает активные наступательные действия в городских кварталах Алексеево-Дружковки, одного из основных узлов обороны противника на Северодонецком направлении. Под нашим контролем находится около половины населенного пункта", - сказал начальник Генштаба.
Кроме того, идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки. По словам Герасимова, передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города.
Всего за два прошедших месяца на Дружковском направлении освобождено более 100 квадратных километров территории, уточнил он.
Герасимов ранее сообщил, что подразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в Донецкой Народной Республике.
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РоссияНовости СВОВалерий ГерасимовСобытия в ДонбассеВооруженные силы РоссииГенштаб МО РФ
 
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