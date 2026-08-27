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Похитили и вымогали деньги: в Крыму будут судить трех рэкетиров - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Похитили и вымогали деньги: в Крыму будут судить трех рэкетиров
Похитили и вымогали деньги: в Крыму будут судить трех рэкетиров - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Похитили и вымогали деньги: в Крыму будут судить трех рэкетиров
Трое жителей Симферопольского района предстанут перед судом за выбивание несуществующего долга из жителя Симферополя. Об этом сообщают главное следственное... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T16:52
2026-08-27T16:54
новости крыма
симферополь
симферопольский район
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
происшествия
вымогательство
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Трое жителей Симферопольского района предстанут перед судом за выбивание несуществующего долга из жителя Симферополя. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, в декабре прошлого года трое молодых людей решили похитить 19-летнего юношу. Подельники встретили жертву близ продуктового магазина в селе Перовское, насильно усадили в автомобиль и отвезли в нежилое помещение в Симферополе. Там они стали вымогать вернуть несуществующий долг в 150 тысяч рублей за якобы поврежденную в результате ДТП машину.Потерпевший под угрозой применения насилия перевел злоумышленникам часть требуемой суммы.Сотрудники СК и полиции задержали сообщников.Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.Ранее в Севастополе заочно осудили трех членов организованной группы за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве компания подростков ограбила табачную лавкуУкрал ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под судРешили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферополь, симферопольский район, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, вымогательство
Похитили и вымогали деньги: в Крыму будут судить трех рэкетиров

Троих крымчан будут судить за похищение юноши и выбивание несуществующего долга

16:52 27.08.2026 (обновлено: 16:54 27.08.2026)
 
© Следком Крыма и СевастополяТроих крымчан будут судить за похищение
Троих крымчан будут судить за похищение
© Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Трое жителей Симферопольского района предстанут перед судом за выбивание несуществующего долга из жителя Симферополя. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным ведомств, в декабре прошлого года трое молодых людей решили похитить 19-летнего юношу. Подельники встретили жертву близ продуктового магазина в селе Перовское, насильно усадили в автомобиль и отвезли в нежилое помещение в Симферополе. Там они стали вымогать вернуть несуществующий долг в 150 тысяч рублей за якобы поврежденную в результате ДТП машину.
Потерпевший под угрозой применения насилия перевел злоумышленникам часть требуемой суммы.
Сотрудники СК и полиции задержали сообщников.
Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.
Ранее в Севастополе заочно осудили трех членов организованной группы за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена.
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Новости КрымаСимферопольСимферопольский районПрокуратура Республики КрымСледком Крыма и СевастополяПроисшествияВымогательство
 
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