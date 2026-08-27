https://crimea.ria.ru/20260827/pokhitili-i-vymogali-dengi-v-krymu-budut-sudit-trekh-reketirov-1158863434.html

Похитили и вымогали деньги: в Крыму будут судить трех рэкетиров

Похитили и вымогали деньги: в Крыму будут судить трех рэкетиров - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Похитили и вымогали деньги: в Крыму будут судить трех рэкетиров

Трое жителей Симферопольского района предстанут перед судом за выбивание несуществующего долга из жителя Симферополя. Об этом сообщают главное следственное... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T16:52

2026-08-27T16:52

2026-08-27T16:54

новости крыма

симферополь

симферопольский район

прокуратура республики крым

следком крыма и севастополя

происшествия

вымогательство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158863577_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d017fe2a1d68c96e2d7a0aca64a8ef2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Трое жителей Симферопольского района предстанут перед судом за выбивание несуществующего долга из жителя Симферополя. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, в декабре прошлого года трое молодых людей решили похитить 19-летнего юношу. Подельники встретили жертву близ продуктового магазина в селе Перовское, насильно усадили в автомобиль и отвезли в нежилое помещение в Симферополе. Там они стали вымогать вернуть несуществующий долг в 150 тысяч рублей за якобы поврежденную в результате ДТП машину.Потерпевший под угрозой применения насилия перевел злоумышленникам часть требуемой суммы.Сотрудники СК и полиции задержали сообщников.Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.Ранее в Севастополе заочно осудили трех членов организованной группы за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве компания подростков ограбила табачную лавкуУкрал ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под судРешили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое

симферополь

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, симферопольский район, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, вымогательство