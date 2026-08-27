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Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК
Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК
Погибший при возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге был военнослужащим, а пострадавшая является его супругой. Об этом сообщает главное следственное управление РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T14:54
2026-08-27T14:54
2026-08-27T14:55
санкт-петербург
происшествия
пожар
автомобиль
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Погибший при возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге был военнослужащим, а пострадавшая является его супругой. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.В четверг в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в результате возгорания автомобиля погиб человек, еще один пострадал, сообщили ранее в Следственном комитете.Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, происшествия, пожар, автомобиль, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК
Погибший при возгорании автомобиля в Петербурге являлся военнослужащим – Следком
14:54 27.08.2026 (обновлено: 14:55 27.08.2026)