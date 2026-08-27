https://crimea.ria.ru/20260827/pogibshiy-pri-vozgoranii-avto-v-peterburge-byl-voennym--sk-1158857617.html

Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК

Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК

Погибший при возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге был военнослужащим, а пострадавшая является его супругой. Об этом сообщает главное следственное управление РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T14:54

2026-08-27T14:54

2026-08-27T14:55

санкт-петербург

происшествия

пожар

автомобиль

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Погибший при возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге был военнослужащим, а пострадавшая является его супругой. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.В четверг в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в результате возгорания автомобиля погиб человек, еще один пострадал, сообщили ранее в Следственном комитете.Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, пожар, автомобиль, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости