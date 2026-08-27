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Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК
Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК
Погибший при возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге был военнослужащим, а пострадавшая является его супругой. Об этом сообщает главное следственное управление РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T14:54
2026-08-27T14:55
санкт-петербург
происшествия
пожар
автомобиль
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Погибший при возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге был военнослужащим, а пострадавшая является его супругой. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.В четверг в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в результате возгорания автомобиля погиб человек, еще один пострадал, сообщили ранее в Следственном комитете.Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, происшествия, пожар, автомобиль, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Погибший при возгорании авто в Петербурге был военным – СК

Погибший при возгорании автомобиля в Петербурге являлся военнослужащим – Следком

14:54 27.08.2026 (обновлено: 14:55 27.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Погибший при возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге был военнослужащим, а пострадавшая является его супругой. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
В четверг в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в результате возгорания автомобиля погиб человек, еще один пострадал, сообщили ранее в Следственном комитете.
"В рамках расследования уголовного дела о возгорании автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга установлены личности потерпевших. Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга", - говорится в сообщении.
Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.
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Санкт-ПетербургПроисшествияПожарАвтомобильСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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