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Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска
Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T08:15
2026-08-27T08:15
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самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Истребители Су-35С предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, отметили в Ростехе. "Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на этом самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения", – прокомментировал летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.9 июля сообщалось, что Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь"В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дроновДвухместный Су-57 совершил первый испытательный полет
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ростех, су-35с, самолет, авиация, министерство обороны рф, воздушно-космические силы (вкс), новости, вооруженные силы россии
Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска
Очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С поставили в войска
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Машины поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
Истребители Су-35С предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, отметили в Ростехе.
"Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на этом самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения", – прокомментировал летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.
9 июля сообщалось, что Минобороны РФ получило
партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34.
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