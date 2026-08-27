https://crimea.ria.ru/20260827/ocherednuyu-partiyu-istrebiteley-su-35s-postavili-v-voyska-1158840707.html

Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска

Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T08:15

2026-08-27T08:15

2026-08-27T08:15

ростех

су-35с

самолет

авиация

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Истребители Су-35С предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, отметили в Ростехе. "Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на этом самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения", – прокомментировал летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.9 июля сообщалось, что Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь"В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дроновДвухместный Су-57 совершил первый испытательный полет

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, су-35с, самолет, авиация, министерство обороны рф, воздушно-космические силы (вкс), новости, вооруженные силы россии