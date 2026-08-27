https://crimea.ria.ru/20260827/novyy-uroven-konflikta-mid-rossii-predupredil-britaniyu-1158851219.html

Новый уровень конфликта: МИД России предупредил Британию

Новый уровень конфликта: МИД России предупредил Британию - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Новый уровень конфликта: МИД России предупредил Британию

Россия призывает британское руководство отказаться от враждебной и агрессивной линии в плане поддержки киевского режима, которая создает риски перевода... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T12:44

2026-08-27T12:44

2026-08-27T12:44

великобритания

россия

украина

поставки западного оружия украине

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Россия призывает британское руководство отказаться от враждебной и агрессивной линии в плане поддержки киевского режима, которая создает риски перевода конфликта на принципиально новый уровень. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.Как указала в этой связи Захарова, британский премьер Энди Бернем в ходе недавнего визита в Киев подчеркнул преемственность антироссийского курса Лондона и подтвердил, что британская сторона не просто передала ВСУ дальнобойные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях.Она также напомнила, что ранее аналогичный шаг по передаче технологий анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, издание Le Figaro со ссылкой на источник сообщило, что французский концерн "оснащает системами наведения украино-британскую крылатую ракету "Фламинго" и поставляет навигационное оборудование и иные системы для содействия ударам по России"."Очевидно, что решениями о передаче так называемых сборочных функций украинцам Лондон и Париж судорожно пытаются снять с себя ответственность за удары вглубь территории нашей страны. Не выйдет. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили британскому генералу на слова об "удушении" полуостроваБанки и танкеры: Британия снова расширила санкции против РФУкраина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракеты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, россия, украина, поставки западного оружия украине, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости