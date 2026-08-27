https://crimea.ria.ru/20260827/novosti-kryma---obstanovka-na-poluostrove-na-utro-chetverga-1158838709.html

Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро четверга

Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро четверга - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро четверга

Ночь на четверг, 27 августа, в Крыму прошла без происшествий. Крымский мост работал штатно, в Севастополе после полуночи не объявляли воздушную тревогу. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T06:55

2026-08-27T06:55

2026-08-27T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Ночь на четверг, 27 августа, в Крыму прошла без происшествий. Крымский мост работал штатно, в Севастополе после полуночи не объявляли воздушную тревогу.Объявленную накануне на территории Крыма беспилотную опасность отменили в 1.33. Об этом сообщали в Главном управлении МЧС России по республике*. В 5.20 снова предупредили об опасности, но спустя полчаса дали отбой.В Севастополе накануне семь раз звучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает в своих соцсетях губернатор города Михаил Развожаев. В последний раз отбой объявили в 23.49. После этого тревоги больше не объявляли.Утром морской пассажирский транспорт работает в штатном режиме. Троллейбусы в Севастополе вышли на все маршруты, но ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали. По состоянию на утро четверга очередей на мостовом переходе нет, проезд свободен.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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