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Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро четверга - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро четверга
Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро четверга - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро четверга
Ночь на четверг, 27 августа, в Крыму прошла без происшествий. Крымский мост работал штатно, в Севастополе после полуночи не объявляли воздушную тревогу. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T06:55
2026-08-27T08:49
новости крыма
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крым
севастополь
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Ночь на четверг, 27 августа, в Крыму прошла без происшествий. Крымский мост работал штатно, в Севастополе после полуночи не объявляли воздушную тревогу.Объявленную накануне на территории Крыма беспилотную опасность отменили в 1.33. Об этом сообщали в Главном управлении МЧС России по республике*. В 5.20 снова предупредили об опасности, но спустя полчаса дали отбой.В Севастополе накануне семь раз звучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает в своих соцсетях губернатор города Михаил Развожаев. В последний раз отбой объявили в 23.49. После этого тревоги больше не объявляли.Утром морской пассажирский транспорт работает в штатном режиме. Троллейбусы в Севастополе вышли на все маршруты, но ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали. По состоянию на утро четверга очередей на мостовом переходе нет, проезд свободен.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро четверга

Новости Крыма и Севастополя - обстановка на полуострове на утро четверга

06:55 27.08.2026 (обновлено: 08:49 27.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия. Карантинная бухта
Феодосия. Карантинная бухта - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Ночь на четверг, 27 августа, в Крыму прошла без происшествий. Крымский мост работал штатно, в Севастополе после полуночи не объявляли воздушную тревогу.
Объявленную накануне на территории Крыма беспилотную опасность отменили в 1.33. Об этом сообщали в Главном управлении МЧС России по республике*. В 5.20 снова предупредили об опасности, но спустя полчаса дали отбой.
В Севастополе накануне семь раз звучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает в своих соцсетях губернатор города Михаил Развожаев. В последний раз отбой объявили в 23.49. После этого тревоги больше не объявляли.
Утром морской пассажирский транспорт работает в штатном режиме. Троллейбусы в Севастополе вышли на все маршруты, но ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.

Крымский мост

Движение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали. По состоянию на утро четверга очередей на мостовом переходе нет, проезд свободен.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольКрымский мостБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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