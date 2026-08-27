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Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ
Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ
Подразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T09:58
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новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
валерий герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями группировки.Как отметил начальник Генштаба, соединения 3-й армии продолжают наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. "До восточных окраин Славянска осталось четыре километра", - уточнил он. Также успешно действуют войска группировки по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, валерий герасимов
Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ

ВС РФ преодолели на отдельных участках первый рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона

09:58 27.08.2026 (обновлено: 10:01 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ
Добровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями группировки.
"Войска "Южной" группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона", - сказал Герасимов.
Как отметил начальник Генштаба, соединения 3-й армии продолжают наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке.
"До восточных окраин Славянска осталось четыре километра", - уточнил он.
Также успешно действуют войска группировки по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска.
"Передовые группы штурмовых подразделений ведут бои на территории аэродрома в трех километрах от окраин города. Наносится огневое поражение дальнобойными средствами по логистическим маршрутам, которые противник использует для снабжения своего гарнизона", - сообщил Герасимов.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовостиВалерий Герасимов
 
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