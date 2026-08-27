https://crimea.ria.ru/20260827/nastuplenie-na-slavyansk-i-kramatorsk-v-genshtabe-rasskazali-ob-uspekhakh-vs-rf-1158844277.html

Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ

Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ

Подразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T09:58

2026-08-27T09:58

2026-08-27T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки российских войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями группировки.Как отметил начальник Генштаба, соединения 3-й армии продолжают наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. "До восточных окраин Славянска осталось четыре километра", - уточнил он. Также успешно действуют войска группировки по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, валерий герасимов