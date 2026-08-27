https://crimea.ria.ru/20260827/naryshkin-raskryl-detali-vstrechi-s-direktorom-tsru-retkliffom-1158849048.html

Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом

Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил факт встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом и... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T11:36

2026-08-27T11:36

2026-08-27T11:39

цру

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

россия

сша

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил факт встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом и сообщил, что на ней обсуждались вопросы, находящиеся в компетенции спецслужб. Во вторник, 25 августа, стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел."Да, встреча состоялась… Состоявшаяся встреча с Джоном Рэтклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных службы. А компетенция разведывательных службы, как вы хорошо понимаете – это такая довольно деликатная и особая вещь", - цитирует Нарышкина агентство РИА Новости. Глава СВР добавил, что в подобных встречах нет ничего необычного. "В практике деятельности специальных служб встречи руководителей или личные встречи, и в формате онлайн – это часть нашей работы. Лично я практически каждую неделю встречаюсь с руководителями той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира", - подчеркнул руководитель ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цру, сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, сша, безопасность