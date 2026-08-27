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Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом
Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил факт встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом и... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T11:36
2026-08-27T11:39
цру
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
россия
сша
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил факт встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом и сообщил, что на ней обсуждались вопросы, находящиеся в компетенции спецслужб. Во вторник, 25 августа, стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел."Да, встреча состоялась… Состоявшаяся встреча с Джоном Рэтклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных службы. А компетенция разведывательных службы, как вы хорошо понимаете – это такая довольно деликатная и особая вещь", - цитирует Нарышкина агентство РИА Новости. Глава СВР добавил, что в подобных встречах нет ничего необычного. "В практике деятельности специальных служб встречи руководителей или личные встречи, и в формате онлайн – это часть нашей работы. Лично я практически каждую неделю встречаюсь с руководителями той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира", - подчеркнул руководитель ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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цру, сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, сша, безопасность
Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом

На встрече с главой ЦРУ Рэтклиффом обсуждались вопросы в компетенции разведок – Нарышкин

11:36 27.08.2026 (обновлено: 11:39 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил факт встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом и сообщил, что на ней обсуждались вопросы, находящиеся в компетенции спецслужб.
Во вторник, 25 августа, стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел.
"Да, встреча состоялась… Состоявшаяся встреча с Джоном Рэтклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных службы. А компетенция разведывательных службы, как вы хорошо понимаете – это такая довольно деликатная и особая вещь", - цитирует Нарышкина агентство РИА Новости.
Глава СВР добавил, что в подобных встречах нет ничего необычного.
"В практике деятельности специальных служб встречи руководителей или личные встречи, и в формате онлайн – это часть нашей работы. Лично я практически каждую неделю встречаюсь с руководителями той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира", - подчеркнул руководитель ведомства.
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ЦРУСергей НарышкинСлужба внешней разведки (СВР)РоссияСШАБезопасность
 
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