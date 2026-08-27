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Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентября - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентября
Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентября - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентября
Коллективы симферопольских школ с нового учебного года пополнят 36 молодых специалистов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T06:02
2026-08-27T06:02
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новости крыма
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минобраз крыма
школа
татьяна сухина
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Коллективы симферопольских школ с нового учебного года пополнят 36 молодых специалистов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации Симферополя - начальник Департамента образования Татьяна Сухина.По ее данным, в этом году в школах столицы начнут работу 36 молодых учителей."В наши школы уже придут первые целевики, которые пять лет назад оформляли с нами договоры. Придут студенты, выпускники вузов и те, кто начинает работать уже с третьего курса", - поделилась Сухина.Она добавила, что каждый руководитель общеобразовательного учреждения города делает все для того, чтобы привлечь молодежь в свои коллективы и заинтересовать их в дальнейшей работе в школах."Симферополь дополнительно выплачивает к республиканским средствам еще пять тысяч рублей каждому молодому педагогу. Из федерального бюджета оплачивается за классное руководство. Также в обязательном порядке у молодого педагога есть свой наставник в учреждении. С недавних давних пор и наставникам тоже доплачиваем две тысячи рублей за их работу с молодежью", - сообщила Татьяна Сухина.Также для начинающих учителей города, по ее данным, проводятся различные конкурсы, такие как "Педагогический дебют", "Педагогический бал" и т.д.Татьяна Сухина обозначила, что непрерывно идет кадровая работа."Над кадрами работаем, участвуем постоянно в ярмарках вакансий, которые проводят наши вузы. Стараемся детям уже со школьной скамьи привить любовь к педагогической профессии и открываем педагогические классы. И таких педагогических классов много. Проводим профориентацию на базе КФУ, на базе Крымского индустриально-педагогического университета", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотекеМобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентябряДо 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампания
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4.7
96
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крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, минобраз крыма, школа, татьяна сухина, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), кфу (крымский федеральный университет)
Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентября

36 молодых специалистов начнут работу в симферопольских школах с нового учебного года

06:02 27.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУченики начальный классов
Ученики начальный классов - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Коллективы симферопольских школ с нового учебного года пополнят 36 молодых специалистов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации Симферополя - начальник Департамента образования Татьяна Сухина.

"Радует, что педагоги приходят в школу. Буквально с этого четверга у нас открывается педагогическая сессия для молодых специалистов. В этом нам помогает молодежный центр "Чехов", где они встречаются с интересными людьми, проходят интересные практики. Методисты информационно-методического центра проводят занятия, в которых участвует педагогический профсоюз нашего города", - отметила гостья эфира.

По ее данным, в этом году в школах столицы начнут работу 36 молодых учителей.
"В наши школы уже придут первые целевики, которые пять лет назад оформляли с нами договоры. Придут студенты, выпускники вузов и те, кто начинает работать уже с третьего курса", - поделилась Сухина.
Она добавила, что каждый руководитель общеобразовательного учреждения города делает все для того, чтобы привлечь молодежь в свои коллективы и заинтересовать их в дальнейшей работе в школах.
"Симферополь дополнительно выплачивает к республиканским средствам еще пять тысяч рублей каждому молодому педагогу. Из федерального бюджета оплачивается за классное руководство. Также в обязательном порядке у молодого педагога есть свой наставник в учреждении. С недавних давних пор и наставникам тоже доплачиваем две тысячи рублей за их работу с молодежью", - сообщила Татьяна Сухина.
Также для начинающих учителей города, по ее данным, проводятся различные конкурсы, такие как "Педагогический дебют", "Педагогический бал" и т.д.
Татьяна Сухина обозначила, что непрерывно идет кадровая работа.
"Над кадрами работаем, участвуем постоянно в ярмарках вакансий, которые проводят наши вузы. Стараемся детям уже со школьной скамьи привить любовь к педагогической профессии и открываем педагогические классы. И таких педагогических классов много. Проводим профориентацию на базе КФУ, на базе Крымского индустриально-педагогического университета", - заключила она.
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КрымНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеМинобраз КрымаШколаТатьяна СухинаКрымский инженерно-педагогический университет (КИПУ)КФУ (Крымский федеральный университет)
 
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