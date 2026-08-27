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Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентября

Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентября - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентября

Коллективы симферопольских школ с нового учебного года пополнят 36 молодых специалистов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T06:02

2026-08-27T06:02

2026-08-27T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Коллективы симферопольских школ с нового учебного года пополнят 36 молодых специалистов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации Симферополя - начальник Департамента образования Татьяна Сухина.По ее данным, в этом году в школах столицы начнут работу 36 молодых учителей."В наши школы уже придут первые целевики, которые пять лет назад оформляли с нами договоры. Придут студенты, выпускники вузов и те, кто начинает работать уже с третьего курса", - поделилась Сухина.Она добавила, что каждый руководитель общеобразовательного учреждения города делает все для того, чтобы привлечь молодежь в свои коллективы и заинтересовать их в дальнейшей работе в школах."Симферополь дополнительно выплачивает к республиканским средствам еще пять тысяч рублей каждому молодому педагогу. Из федерального бюджета оплачивается за классное руководство. Также в обязательном порядке у молодого педагога есть свой наставник в учреждении. С недавних давних пор и наставникам тоже доплачиваем две тысячи рублей за их работу с молодежью", - сообщила Татьяна Сухина.Также для начинающих учителей города, по ее данным, проводятся различные конкурсы, такие как "Педагогический дебют", "Педагогический бал" и т.д.Татьяна Сухина обозначила, что непрерывно идет кадровая работа."Над кадрами работаем, участвуем постоянно в ярмарках вакансий, которые проводят наши вузы. Стараемся детям уже со школьной скамьи привить любовь к педагогической профессии и открываем педагогические классы. И таких педагогических классов много. Проводим профориентацию на базе КФУ, на базе Крымского индустриально-педагогического университета", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотекеМобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентябряДо 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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