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Армия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУ

Армия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУ - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Армия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУ

Вооруженные силы России в ходе массированного удара поразили логистические центры в Киеве и Борисполе, цеха по сборке беспилотников, металлургические комбинаты... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T09:20

2026-08-27T09:20

2026-08-27T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе массированного удара поразили логистические центры в Киеве и Борисполе, цеха по сборке беспилотников, металлургические комбинаты в Запорожье и Кривом Роге и другие объекты, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В четверг Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и других города Украины. Как уточнили в ведомстве, в Киеве и Киевской области поражены цех по сборке БПЛА, в том числе барражирующих боеприпасов "Хорнет", а также два транспортно-логистических центра "Сан-Парк" (Киев) и "Александровский" (Борисполь). Данные объекты являются крупными центрами хранения и распределения ударных FPV-дронов и беспилотников средней и большой дальности, наземных станций управления ими и комплектующих. Также нанесены удары по металлургическим комбинатам в Запорожье и Кривом Роге. Предприятия являются одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства. В Кременчуге Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий доставку горюче-смазочных материалов для ВСУ и задействованный для перевалки нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа.В Ильичевке Одесской области уничтожены цеха по сборке беспилотников и производству селитры для ВСУ. В портах "Одесса" и "Черноморск" поражены 24 хранилища с имуществом военного назначения, предназначенного для обеспечения украинской армии. В порту "Рени" нанесен удар по объекту инфраструктуры, используемому для разгрузки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, в Одесской области поражены объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов Украины, и объекты транспортной инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. В Минобороны подчеркивают, что военные при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Как заявлял президент России Владимир Путин, массивные удары российской армии по Украине эффективны и своевременны. Они помогают нашим военным на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго" Удары нанесены по порту "Южный в Одессе и судам с грузами для ВСУЗа работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, украина, инфраструктура, новости, удары по украине