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Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным
Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в РФ проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T17:59
2026-08-27T17:59
2026-08-27T17:59
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
владимир путин (политик)
новости
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в РФ проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.Кроме того, в ходе визита Лукашенко проведет встречу с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, владимир путин (политик), новости, переговоры
Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным
Лукашенко проведет переговоры с Путиным и Мишустиным в ходе рабочего визита в Россию