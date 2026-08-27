https://crimea.ria.ru/20260827/lukashenko-napravilsya-v-rossiyu-na-peregovory-s-putinym-1158866090.html

Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным

Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в РФ проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T17:59

2026-08-27T17:59

2026-08-27T17:59

россия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

владимир путин (политик)

новости

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в РФ проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.Кроме того, в ходе визита Лукашенко проведет встречу с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, владимир путин (политик), новости, переговоры