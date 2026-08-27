https://crimea.ria.ru/20260827/krymu-vydelili-43-mln-na-zakupku-uchebnikov-po-istorii-i-obschestvoznaniyu-1158855416.html

Крыму выделили 43 млн на закупку учебников по истории и обществознанию

Крыму выделили 43 млн на закупку учебников по истории и обществознанию - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Крыму выделили 43 млн на закупку учебников по истории и обществознанию

Правительство РФ выделило Крыму более 43 млн рублей на закупку учебников по истории для учащихся 8–9 классов и по обществознанию для 9–10 классов. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T14:08

2026-08-27T14:08

2026-08-27T14:08

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финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Крыму более 43 млн рублей на закупку учебников по истории для учащихся 8–9 классов и по обществознанию для 9–10 классов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Это позволит закупить свыше 146 тысяч экземпляров учебной литературы, что полностью закроет потребность всех школ региона, добавил Аксенов.Он поблагодарил правительство РФ за постоянное внимание к нуждам крымского образования и выразил уверенность, что новые учебники станут надежным подспорьем для педагогов и помогут ребятам глубже освоить предметы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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