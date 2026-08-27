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Крыму выделили 43 млн на закупку учебников по истории и обществознанию
Крыму выделили 43 млн на закупку учебников по истории и обществознанию - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Крыму выделили 43 млн на закупку учебников по истории и обществознанию
Правительство РФ выделило Крыму более 43 млн рублей на закупку учебников по истории для учащихся 8–9 классов и по обществознанию для 9–10 классов. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T14:08
2026-08-27T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Крыму более 43 млн рублей на закупку учебников по истории для учащихся 8–9 классов и по обществознанию для 9–10 классов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Это позволит закупить свыше 146 тысяч экземпляров учебной литературы, что полностью закроет потребность всех школ региона, добавил Аксенов.Он поблагодарил правительство РФ за постоянное внимание к нуждам крымского образования и выразил уверенность, что новые учебники станут надежным подспорьем для педагогов и помогут ребятам глубже освоить предметы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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учебники, история, сергей аксенов, новости крыма, образование в крыму и севастополе, финансирование
Крыму выделили 43 млн на закупку учебников по истории и обществознанию
Крыму из резервного фонда выделили 43 млн на закупку учебников по истории и обществознанию
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Крыму более 43 млн рублей на закупку учебников по истории для учащихся 8–9 классов и по обществознанию для 9–10 классов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Более 43 млн рублей выделено Республике Крым из резервного фонда правительства РФ на приобретение государственных учебников по истории для учащихся 8–9 классов и по обществознанию для 9–10 классов", - написал он в своем канале в МАКС.
Это позволит закупить свыше 146 тысяч экземпляров учебной литературы, что полностью закроет потребность всех школ региона, добавил Аксенов.
Он поблагодарил правительство РФ за постоянное внимание к нуждам крымского образования и выразил уверенность, что новые учебники станут надежным подспорьем для педагогов и помогут ребятам глубже освоить предметы.
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