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Крымский мост в четверг утром - оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Крымский мост в четверг утром - оперативные данные
Крымский мост в четверг утром - оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Крымский мост в четверг утром - оперативные данные
Крымский мост работает в штатном режиме, проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T07:21
2026-08-27T07:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Движение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали.Накануне днем на объекте с обеих сторон наблюдались небольшие очереди.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост в четверг утром - оперативные данные

Крымский мост в четверг утром - оперативные данные на 7 часов

07:21 27.08.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет",- говорится в сообщении по состоянию на семь часов утра.
Движение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали.
Накануне днем на объекте с обеих сторон наблюдались небольшие очереди.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
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