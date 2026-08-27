https://crimea.ria.ru/20260827/krymskiy-most-v-chetverg-utrom---operativnye-dannye-1158839796.html

Крымский мост в четверг утром - оперативные данные

Крымский мост в четверг утром - оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Крымский мост в четверг утром - оперативные данные

Крымский мост работает в штатном режиме, проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T07:21

2026-08-27T07:21

2026-08-27T07:21

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Движение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали.Накануне днем на объекте с обеих сторон наблюдались небольшие очереди.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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