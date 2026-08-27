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Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь
Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь
На Крымском мосту утром в четверг очередь к досмотровому пункту со стороны Керчи за час выросла почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные канала... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T09:12
2026-08-27T09:12
2026-08-27T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг очередь к досмотровому пункту со стороны Керчи за час выросла почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Час назад проезда ожидали 50 машин. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи находятся 140 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг очередь к досмотровому пункту со стороны Керчи за час выросла почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.
Час назад проезда ожидали 50 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 140 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 9:00.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
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