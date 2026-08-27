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Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь

Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь

На Крымском мосту утром в четверг очередь к досмотровому пункту со стороны Керчи за час выросла почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные канала... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T09:12

2026-08-27T09:12

2026-08-27T09:12

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг очередь к досмотровому пункту со стороны Керчи за час выросла почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Час назад проезда ожидали 50 машин. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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