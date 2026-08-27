Крымский мост сейчас: за час в очереди скопилось полсотни машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту стала формироваться очередь - перед досмотровыми пунктами с керченской стороны за час собралось полсотни машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.