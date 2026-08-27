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Крымский мост сейчас: за час в очереди скопилось полсотни машин
Крымский мост сейчас: за час в очереди скопилось полсотни машин - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Крымский мост сейчас: за час в очереди скопилось полсотни машин
На Крымском мосту стала формироваться очередь - перед досмотровыми пунктами с керченской стороны за час собралось полсотни машин. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T08:10
2026-08-27T08:10
2026-08-27T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту стала формироваться очередь - перед досмотровыми пунктами с керченской стороны за час собралось полсотни машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Еще час назад проезд был свободным, очередей перед пунктами досмотра не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: за час в очереди скопилось полсотни машин
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи находятся 50 автомобилей
08:10 27.08.2026 (обновлено: 08:36 27.08.2026)