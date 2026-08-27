Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка 27 августа вечером - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260827/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-27-avgusta-vecherom-1158864275.html
Крымский мост: оперативная обстановка 27 августа вечером
Крымский мост: оперативная обстановка 27 августа вечером - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Крымский мост: оперативная обстановка 27 августа вечером
Вечером в четверг проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T22:15
2026-08-27T22:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd026a2cd35ffcf2145a007b0f1fa59b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Вечером в четверг проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_249afcd4c8ed69aa39d41d94354320b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка 27 августа вечером

Крымский мост 27 августа вечером свободен для проезда с двух сторон

22:15 27.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Вечером в четверг проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Шесть лет "Тавриде": минтранс привел факты о главной артерии Крыма
22:30Топливо в Севастополе 28 августа будет доступно только на одной сети АЗС
22:15Крымский мост: оперативная обстановка 27 августа вечером
22:04В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"
21:52В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода
21:39Ударные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье Днепра
21:27В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе
21:22Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве
21:07Трамп переименовал общее с Канадой озеро Онтарио в Америку
20:54Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек
20:3939 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:35Севастополь снабжает дубовыми бочками ведущие винодельни России
20:21Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
20:11В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах
19:57Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ
19:39Для чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнение
19:22В России почти в пять раз выросло число доноров костного мозга
19:10В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
18:53В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
18:52Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ
Лента новостейМолния