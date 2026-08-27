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Количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть
Количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть
Количество зарегистрированных IT-преступлений в России с января по июль 2026 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T18:43
2026-08-27T18:44
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
киберпреступность
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Количество зарегистрированных IT-преступлений в России с января по июль 2026 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает МВД РФ.Как указали в ведомстве, на 20% сократилось количество дистанционных краж, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 41%.Также МВД привело статистику в сфере дорожно-транспортных происшествий. Так, количество ДТП в стране уменьшилось на 3,5%, погибших в них – на 9,5%, пострадавших – на 4%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обманаМошенники придумали новые схемы на фоне запуска цифрового рубляДоксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступе
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), киберпреступность, новости, россия
Количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть

Число преступлений в сфере IT снизилось на 32% – МВД

18:43 27.08.2026 (обновлено: 18:44 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКиберпреступность
Киберпреступность - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Количество зарегистрированных IT-преступлений в России с января по июль 2026 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает МВД РФ.

"Уменьшилось на 32,1% число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 34%", - говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, на 20% сократилось количество дистанционных краж, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 41%.
Также МВД привело статистику в сфере дорожно-транспортных происшествий. Так, количество ДТП в стране уменьшилось на 3,5%, погибших в них – на 9,5%, пострадавших – на 4%.
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)КиберпреступностьНовостиРоссия
 
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