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Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ
Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ
Вооруженные Силы России в течение дня в четверг, 27 августа, нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T18:52
2026-08-27T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России в течение дня в четверг, 27 августа, нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также логистическим центрам, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударными беспилотниками Киевской области (с. Великая Александровка) поражено промышленное предприятие ООО "Укрдефенс Кампани", производящее разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "Лють" и наземные дистанционно управляемые модули "Хижак".Также в городе Бровары поражен транспортно-логистический комплекс "Равен Украина", использующийся для хранения и распределения комплектующих для украинских дронов разного назначения, в том числе самолетного типа.Кроме того, ударами по объектам в Одесской области во время разгрузки в порту Измаил поражен танкер, доставивший на Украину горюче-смазочные материалы, а также два резервуара с топливом для ВСУ.Помимо этого, в порту Одесса поражены цех по сборке беспилотников и семь хранилищ с имуществом военного назначения, предназначавшимся для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за сутки"Гиацинт-Б" бьет на поражение: боевики ВСУ уничтожены в опорнике на ЗапорожьеРоссийские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
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новости сво, киевская область, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ

Ударами ВС РФ по Киевской и Одесской областям поражены предприятия ВПК Украины

18:52 27.08.2026 (обновлено: 19:12 27.08.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямНа Украине повреждена критическая инфраструктура
На Украине повреждена критическая инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России в течение дня в четверг, 27 августа, нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также логистическим центрам, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, логистическим центрам, а также морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
В результате ударными беспилотниками Киевской области (с. Великая Александровка) поражено промышленное предприятие ООО "Укрдефенс Кампани", производящее разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "Лють" и наземные дистанционно управляемые модули "Хижак".
Также в городе Бровары поражен транспортно-логистический комплекс "Равен Украина", использующийся для хранения и распределения комплектующих для украинских дронов разного назначения, в том числе самолетного типа.
Кроме того, ударами по объектам в Одесской области во время разгрузки в порту Измаил поражен танкер, доставивший на Украину горюче-смазочные материалы, а также два резервуара с топливом для ВСУ.
Помимо этого, в порту Одесса поражены цех по сборке беспилотников и семь хранилищ с имуществом военного назначения, предназначавшимся для ВСУ.
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