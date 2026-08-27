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Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ

Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Киевская и Одесская области весь день под ударами ВС РФ

Вооруженные Силы России в течение дня в четверг, 27 августа, нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T18:52

2026-08-27T18:52

2026-08-27T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России в течение дня в четверг, 27 августа, нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также логистическим центрам, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударными беспилотниками Киевской области (с. Великая Александровка) поражено промышленное предприятие ООО "Укрдефенс Кампани", производящее разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "Лють" и наземные дистанционно управляемые модули "Хижак".Также в городе Бровары поражен транспортно-логистический комплекс "Равен Украина", использующийся для хранения и распределения комплектующих для украинских дронов разного назначения, в том числе самолетного типа.Кроме того, ударами по объектам в Одесской области во время разгрузки в порту Измаил поражен танкер, доставивший на Украину горюче-смазочные материалы, а также два резервуара с топливом для ВСУ.Помимо этого, в порту Одесса поражены цех по сборке беспилотников и семь хранилищ с имуществом военного назначения, предназначавшимся для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за сутки"Гиацинт-Б" бьет на поражение: боевики ВСУ уничтожены в опорнике на ЗапорожьеРоссийские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, киевская область, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф