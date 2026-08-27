https://crimea.ria.ru/20260827/kak-obogret-dom-bez-otopleniya-i-sveta--sovety-eksperta-1158853396.html

Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта

Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта

Августовская жара совсем скоро сменится осенней прохладой, а дальше, как всегда внезапно, наступит зима, к которой в условиях перебоев с подачей электричества... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T20:21

2026-08-27T20:21

2026-08-27T20:21

совет эксперта

юрий артамонов

отопительный сезон в крыму

отопление

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158857328_14:0:1664:928_1920x0_80_0_0_12a3fd273bcc0969e66dcd364ae1c7bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Августовская жара совсем скоро сменится осенней прохладой, а дальше, как всегда внезапно, наступит зима, к которой в условиях перебоев с подачей электричества крымчанам лучше подготовиться заранее. О том, как обогреть свое жилище без отопления и света – РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Безопасное теплоЕсли в жилище установлен газовый котел, самым лучшим вариантом станет использование портативной электростанции, чтобы запитать его электронику, советует специалист. И уточняет, что котел потребляет немного энергии.Если автономного отопления нет, аналогичными способами можно запитать обогреватели, продолжает Артамонов.А вот обогреватели, которые работают от газовых баллонов – даже небольших туристических – по словам специалиста, очень опасны, поскольку сжигают кислород, при отсутствии которого продукты горения начнут преобразовываться в угарный газ. "Это может быть смертельно. Человек может просто не проснуться", – предупреждает инженер.В случае, если речь идет о газовых конвекторах, выхлопные газы должны отводиться из помещения по дымоходу, который выводится через стену. Через него же поступает воздух для горения. Установку такого оборудования надо поручить специалистам, подчеркивает собеседник.Природные решенияЕсли у вас частный дом, хорошо поставить солнечные панели, продолжает эксперт. Этот вариант – не дешевый, но их можно использовать в том числе на отопление. А вот в квартире такой вариант не сработает: на балконе поместятся всего 2-3 панели, которые не дадут нужного количества энергии.При этом самым лучшим источником тепла с самым большим КПД инженер называет кондиционеры, поскольку они работают как тепловой насос.Современные инверторные кондиционеры потребляют гораздо меньше энергии, чем обычные электрические обогреватели, а на выходе производят больше тепла. Однако есть нюанс: если на улице очень холодно, то их КПД стремительно падает.Убрать "холодовые мостики"Еще одна важная задача – сохранить добытое тепло. Для этого необходимо убрать все "холодовые мостики", которые могут быть в стенах. Чтобы это было эффективно, лучше вызвать специалиста с тепловизором, который определит места, требующие утепления.Еще один совет – шторы из плотной толстой ткани. Они забирают весь холод на себя и не пропускают его в квартиру. Их необходимо держать закрытыми с вечера и до утра, а утром открывать, чтобы дом согрелся за счет солнца. Лучший вариант – шторы темных цветов: они привлекают лучи солнца днем и отталкивают холодный воздух ночью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступили холода: как сохранить тепло в квартире – советы экспертовТепленькая пошла: как выбрать водонагреватель на дачуСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеля

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, юрий артамонов, отопительный сезон в крыму, отопление