https://crimea.ria.ru/20260827/kak-obogret-dom-bez-otopleniya-i-sveta--sovety-eksperta-1158853396.html
Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
Августовская жара совсем скоро сменится осенней прохладой, а дальше, как всегда внезапно, наступит зима, к которой в условиях перебоев с подачей электричества... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T20:21
2026-08-27T20:21
2026-08-27T20:21
совет эксперта
юрий артамонов
отопительный сезон в крыму
отопление
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158857328_14:0:1664:928_1920x0_80_0_0_12a3fd273bcc0969e66dcd364ae1c7bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Августовская жара совсем скоро сменится осенней прохладой, а дальше, как всегда внезапно, наступит зима, к которой в условиях перебоев с подачей электричества крымчанам лучше подготовиться заранее. О том, как обогреть свое жилище без отопления и света – РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Безопасное теплоЕсли в жилище установлен газовый котел, самым лучшим вариантом станет использование портативной электростанции, чтобы запитать его электронику, советует специалист. И уточняет, что котел потребляет немного энергии.Если автономного отопления нет, аналогичными способами можно запитать обогреватели, продолжает Артамонов.А вот обогреватели, которые работают от газовых баллонов – даже небольших туристических – по словам специалиста, очень опасны, поскольку сжигают кислород, при отсутствии которого продукты горения начнут преобразовываться в угарный газ. "Это может быть смертельно. Человек может просто не проснуться", – предупреждает инженер.В случае, если речь идет о газовых конвекторах, выхлопные газы должны отводиться из помещения по дымоходу, который выводится через стену. Через него же поступает воздух для горения. Установку такого оборудования надо поручить специалистам, подчеркивает собеседник.Природные решенияЕсли у вас частный дом, хорошо поставить солнечные панели, продолжает эксперт. Этот вариант – не дешевый, но их можно использовать в том числе на отопление. А вот в квартире такой вариант не сработает: на балконе поместятся всего 2-3 панели, которые не дадут нужного количества энергии.При этом самым лучшим источником тепла с самым большим КПД инженер называет кондиционеры, поскольку они работают как тепловой насос.Современные инверторные кондиционеры потребляют гораздо меньше энергии, чем обычные электрические обогреватели, а на выходе производят больше тепла. Однако есть нюанс: если на улице очень холодно, то их КПД стремительно падает.Убрать "холодовые мостики"Еще одна важная задача – сохранить добытое тепло. Для этого необходимо убрать все "холодовые мостики", которые могут быть в стенах. Чтобы это было эффективно, лучше вызвать специалиста с тепловизором, который определит места, требующие утепления.Еще один совет – шторы из плотной толстой ткани. Они забирают весь холод на себя и не пропускают его в квартиру. Их необходимо держать закрытыми с вечера и до утра, а утром открывать, чтобы дом согрелся за счет солнца. Лучший вариант – шторы темных цветов: они привлекают лучи солнца днем и отталкивают холодный воздух ночью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступили холода: как сохранить тепло в квартире – советы экспертовТепленькая пошла: как выбрать водонагреватель на дачуСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеля
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158857328_427:0:1664:928_1920x0_80_0_0_2b717055989b7a7e0d5115e9957681fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, юрий артамонов, отопительный сезон в крыму, отопление
Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
Советы по обогреву жилья при отсутствия света и центрального отопления
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым.
Августовская жара совсем скоро сменится осенней прохладой, а дальше, как всегда внезапно, наступит зима, к которой в условиях перебоев с подачей электричества крымчанам лучше подготовиться заранее. О том, как обогреть свое жилище без отопления и света – РИА Новости Крым
рассказал инженер регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Безопасное тепло
Если в жилище установлен газовый котел, самым лучшим вариантом станет использование портативной электростанции, чтобы запитать его электронику, советует специалист. И уточняет, что котел потребляет немного энергии.
"В целом, запитать жилище можно с помощью источника бесперебойного питания длительной автономии или же бензинового генератора, и далее уже запитывать газовый котел. Однако следует учитывать мощность оборудования – пиковая нагрузка возникает в момент включения газового котла", – говорит эксперт.
Если автономного отопления нет, аналогичными способами можно запитать обогреватели, продолжает Артамонов.
А вот обогреватели, которые работают от газовых баллонов – даже небольших туристических – по словам специалиста, очень опасны, поскольку сжигают кислород, при отсутствии которого продукты горения начнут преобразовываться в угарный газ. "Это может быть смертельно. Человек может просто не проснуться", – предупреждает инженер.
В случае, если речь идет о газовых конвекторах, выхлопные газы должны отводиться из помещения по дымоходу, который выводится через стену. Через него же поступает воздух для горения. Установку такого оборудования надо поручить специалистам, подчеркивает собеседник.
Природные решения
Если у вас частный дом, хорошо поставить солнечные панели, продолжает эксперт. Этот вариант – не дешевый, но их можно использовать в том числе на отопление. А вот в квартире такой вариант не сработает: на балконе поместятся всего 2-3 панели, которые не дадут нужного количества энергии.
"Солнечные панели запитывают аккумулятор. То есть в доме стоит контроллер, который заряжает аккумуляторы в течение дня, а ночью эту энергию можно через преобразователь использовать. Условно – включить обогреватель в розетку", – поясняет специалист.
При этом самым лучшим источником тепла с самым большим КПД инженер называет кондиционеры, поскольку они работают как тепловой насос.
Современные инверторные кондиционеры потребляют гораздо меньше энергии, чем обычные электрические обогреватели, а на выходе производят больше тепла. Однако есть нюанс: если на улице очень холодно, то их КПД стремительно падает.
Убрать "холодовые мостики"
Еще одна важная задача – сохранить добытое тепло. Для этого необходимо убрать все "холодовые мостики", которые могут быть в стенах. Чтобы это было эффективно, лучше вызвать специалиста с тепловизором, который определит места, требующие утепления.
"Холодовые мостики" можно эффективно искать только при наступлении холодов, а вот окна стоит обслужить уже сейчас: если окно старое, может прийти в негодность резинка – ее нужно заменить, а также отрегулировать фурнитуру. Когда на улице будет холодно, резинка "задубеет" и может не встать в свои пазы", – предупреждает инженер.
Еще один совет – шторы из плотной толстой ткани. Они забирают весь холод на себя и не пропускают его в квартиру. Их необходимо держать закрытыми с вечера и до утра, а утром открывать, чтобы дом согрелся за счет солнца. Лучший вариант – шторы темных цветов: они привлекают лучи солнца днем и отталкивают холодный воздух ночью.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: