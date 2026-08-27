https://crimea.ria.ru/20260827/kabmin-vydelil-95-mlrd-rubley-na-podderzhku-agropromyshlennogo-kompleksa-1158862484.html

Кабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса

Кабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Кабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса

Правительство России выделило свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Об этом РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T16:14

2026-08-27T16:14

2026-08-27T16:14

михаил мишустин

агропромышленный комплекс (апк)

субсидии

перевозки

логистика

новости

сельское хозяйство

экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Он отметил, что средства получат железнодорожники, что позволит возместить их расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам и, как следствие, поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Также это позволит в полном объеме выполнить экспортные обязательства."Спрос на российское зерно, масличные, другие аграрные товары в мире есть. У нас в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. А это – рабочие места не только в агропромышленном комплексе, но и в целом ряде смежных производств", - добавил Мишустин.Ранее в Минсельхозе России был создан оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Он должен вырабатывать оперативные решения по переориентации грузовых потоков и устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынкиПрофицит зерна: какие меры господдержки нужны КрымуАграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зерна

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, агропромышленный комплекс (апк), субсидии, перевозки, логистика, новости, сельское хозяйство, экспорт