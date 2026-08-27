https://crimea.ria.ru/20260827/iz-za-padeniya-oblomkov-bpla-v-sevastopole-goryat-dva-pozhara--1158849401.html
Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара
Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара
В Севастополе уничтожили семь украинских дронов, в результате падения обломков произошли два возгорания травы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T11:46
2026-08-27T11:46
2026-08-27T11:50
севастополь
срочные новости крыма
крым
новости севастополя
михаил развожаев
пожар
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157775327_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b1e18ecb3df7328d4d4d84eb128fe43.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе уничтожили семь украинских дронов, в результате падения обломков произошли два возгорания травы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Никто из людей не пострадал.В Севастополе в 10.25 была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщал о работе ПВО и военных и призвал соблюдать меры предосторожности. Отбили атаку спустя час.Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дронами атакуют Севастополь - что известно Девять украинских БПЛА пытались атаковать СевастопольДесятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157775327_206:0:1913:1280_1920x0_80_0_0_c90159a1c9236b1a42a0f0340b6294fd.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, срочные новости крыма, крым, новости севастополя, михаил развожаев, пожар, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым
Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара
Из-за падения обломков БПЛА произошли два пожара в Гагаринском районе Севастополя
11:46 27.08.2026 (обновлено: 11:50 27.08.2026)