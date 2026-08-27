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Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара
Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара
В Севастополе уничтожили семь украинских дронов, в результате падения обломков произошли два возгорания травы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T11:46
2026-08-27T11:50
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе уничтожили семь украинских дронов, в результате падения обломков произошли два возгорания травы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Никто из людей не пострадал.В Севастополе в 10.25 была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщал о работе ПВО и военных и призвал соблюдать меры предосторожности. Отбили атаку спустя час.Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дронами атакуют Севастополь - что известно Девять украинских БПЛА пытались атаковать СевастопольДесятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес
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Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара

Из-за падения обломков БПЛА произошли два пожара в Гагаринском районе Севастополя

11:46 27.08.2026 (обновлено: 11:50 27.08.2026)
 
© МЧС СевастополяПожарный в Севастополе
Пожарный в Севастополе
© МЧС Севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе уничтожили семь украинских дронов, в результате падения обломков произошли два возгорания травы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 7 вражеских беспилотников. После падения обломков от сбитых БПЛА Спасательная служба зафиксировала два возгорания травы в Гагаринском районе", - сообщил он.
Никто из людей не пострадал.
В Севастополе в 10.25 была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщал о работе ПВО и военных и призвал соблюдать меры предосторожности. Отбили атаку спустя час.
Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.
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СевастопольСрочные новости КрымаКрымНовости СевастополяМихаил РазвожаевПожарПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на Крым
 
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