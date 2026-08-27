https://crimea.ria.ru/20260827/iz-za-padeniya-oblomkov-bpla-v-sevastopole-goryat-dva-pozhara--1158849401.html

Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара

Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара

В Севастополе уничтожили семь украинских дронов, в результате падения обломков произошли два возгорания травы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T11:46

2026-08-27T11:46

2026-08-27T11:50

севастополь

срочные новости крыма

крым

новости севастополя

михаил развожаев

пожар

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157775327_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b1e18ecb3df7328d4d4d84eb128fe43.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе уничтожили семь украинских дронов, в результате падения обломков произошли два возгорания травы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Никто из людей не пострадал.В Севастополе в 10.25 была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщал о работе ПВО и военных и призвал соблюдать меры предосторожности. Отбили атаку спустя час.Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дронами атакуют Севастополь - что известно Девять украинских БПЛА пытались атаковать СевастопольДесятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, срочные новости крыма, крым, новости севастополя, михаил развожаев, пожар, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым