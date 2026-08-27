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Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг
Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму зона малоподвижного атмосферного холодного фронта обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди; в дневные часы в южных и восточных... РИА Новости Крым, 27.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму зона малоподвижного атмосферного холодного фронта обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди; в дневные часы в южных и восточных районах сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь, гроза. Столбики термометров покажут от +17 до +23 градусов ночью, а днем поднимутся до +27...+29.В западных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму зона малоподвижного атмосферного холодного фронта обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди; в дневные часы в южных и восточных районах сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный 7-12 м/с, местами сильный 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +14…19, днем +25...29, на южном и восточном побережье до +23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь, гроза. Столбики термометров покажут от +17 до +23 градусов ночью, а днем поднимутся до +27...+29.
В западных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность
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