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Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг
Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму зона малоподвижного атмосферного холодного фронта обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди; в дневные часы в южных и восточных... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T00:01
2026-08-27T00:01
погода
погода в крыму
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму зона малоподвижного атмосферного холодного фронта обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди; в дневные часы в южных и восточных районах сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь, гроза. Столбики термометров покажут от +17 до +23 градусов ночью, а днем поднимутся до +27...+29.В западных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма, крым
Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 27.08.2026
 
© РИА Новости КрымТучи
Тучи - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму зона малоподвижного атмосферного холодного фронта обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди; в дневные часы в южных и восточных районах сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный 7-12 м/с, местами сильный 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +14…19, днем +25...29, на южном и восточном побережье до +23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь, гроза. Столбики термометров покажут от +17 до +23 градусов ночью, а днем поднимутся до +27...+29.
В западных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости КрымаКрым
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 августа
23:49Отбой воздушной тревоги в Севастополе
23:22Тревога в Севастополе объявлена в седьмой раз
22:418 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке
22:34Где купить топливо в Севастополе в четверг
22:33"Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале: главное за день
22:13Отбой тревоги объявили в Севастополе
21:54Воздушная тревога в Севастополе - граждан просят пройти в укрытия
21:45Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео
21:43Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось
21:32В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть
21:14У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года
21:04Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано
20:46Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта
20:29На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
20:28В Севстополе объявили отбой воздушной тревоги
20:28Российские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове
20:15Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой
20:02Новое в законе о стоматологических услугах - что изменится
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