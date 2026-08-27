https://crimea.ria.ru/20260827/grozy-i-pokholodanie-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1158816969.html

Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг

Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму зона малоподвижного атмосферного холодного фронта обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди; в дневные часы в южных и восточных... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T00:01

2026-08-27T00:01

2026-08-27T00:01

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму зона малоподвижного атмосферного холодного фронта обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди; в дневные часы в южных и восточных районах сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь, гроза. Столбики термометров покажут от +17 до +23 градусов ночью, а днем поднимутся до +27...+29.В западных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

феодосия

евпатория

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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