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"Гиацинт-Б" бьет на поражение: боевики ВСУ уничтожены в опорнике на Запорожье

"Гиацинт-Б" бьет на поражение: боевики ВСУ уничтожены в опорнике на Запорожье - РИА Новости Крым, 27.08.2026

"Гиацинт-Б" бьет на поражение: боевики ВСУ уничтожены в опорнике на Запорожье

Расчет орудия "Гиацинт-Б" ярославских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожил личный состав ВСУ в опорном пункте в Запорожской области. Об... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T15:39

2026-08-27T15:39

2026-08-27T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Расчет орудия "Гиацинт-Б" ярославских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожил личный состав ВСУ в опорном пункте в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.Благодаря высокой дальности стрельбы артиллеристы-десантники нанесли удары, оставаясь вне зоны досягаемости ответного огня противника, что обеспечило безопасность личного состава и сохранность техники. Тактика работы расчета "Гиацинт" отработана до автоматизма: быстрое развертывание, нанесение удара и немедленная маскировка орудий с убытием в укрытие. Слаженное взаимодействие с беспилотной авиацией позволяет корректировать стрельбу в реальном времени и гарантированно поражать цели.Командир взвода с позывным "Ферум" отметил сложные условия работы на открытой местности, подчеркнув мужество и профессионализм своих подчиненных."Противник сильно сопротивляется, но мы сильнее. В ясную погоду передвигаться очень опасно, но делать это необходимо – нужно подвозить боеприпасы, чтобы работа не останавливалась. Если опасность, заскакиваем в "карман" – оборудованное укрытие, пережидаем и едем дальше. В таких карманах по суткам сидим, есть вода и перекус для ребят. Стараемся работать одинаково качественно и в небе, и на земле", – рассказал он.В результате боевой работы расчетов "Гиацинтов" вскрытые объекты ВСУ с личным составом в укрытиях полностью уничтожены .Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дроновСпасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской области Мощный удар по Украине - что поражено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, видео