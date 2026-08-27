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Где в Крыму купить бензин и дизтопливо - адреса
Где в Крыму купить бензин и дизтопливо - адреса - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Где в Крыму купить бензин и дизтопливо - адреса
В Черноморском районе Крыма в четверг в розницу продают бензин марок АИ-92 и АИ-95, в Судаке на АЗС имеется АИ-95 ультра, а также ДТ и ДТ ультра, в Алупке... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в четверг в розницу продают бензин марок АИ-92 и АИ-95, в Судаке на АЗС имеется АИ-95 ультра, а также ДТ и ДТ ультра, в Алупке заливают АИ-92, а в Нижнегорском районе только в одном селе в наличии АИ-95 ультра. Об этом сообщают власти регионов.Так, по информации главы администрации Судака Кирилла Чебышева, в регионе топливо реализуют на автозаправочных комплексах "Атан"."На АЗС по ул. Восточное шоссе, 2Б, к свободной продаже доступен бензин марки АИ-95 Ультра, а также ДТ и ДТ Ультра. На АЗС по ул. Феодосийское шоссе, 14 к АИ-95 Ультра и ДТ Ультра", - написал он в МАКС.На ЮБК топливо в наличии на АЗС в Алупке по адресу: Южнобережное Шоссе, 9А."АИ-92 ориентировочно на 100 машин по 20 литров. Не более 20 литров АИ-92 на одно транспортное средство. Оплата за наличный расчет", - сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.В Нижнегорском районе полуострова также в наличии топливо на АЗС "Атан", расположенной в селе Семенное. В свободной продаже только АИ-95 ультра. Об этом сообщил глава местной администрации Антон Кравец.В Черноморском районе Крыма топливо в наличии на двух АЗС "Веста", проинформировал глава администрации региона Андрей Шатыренко.По его информации, на АЗС в Черноморском в розничной торговле есть бензин марки Аи-92 (лимит 20 литров), АИ -95 (20 литров) ДТ (20литров) и ДТ-ультра (без ограничений в бак).Также на заправке этой же фирмы, что на Кировском перекрестке, реализуется в розницу бензин марки АИ -95 (20 литров) и ДТ (20литров).В регионе с целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа возобновлена продажа топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина, пояснил он, напомнив также, что действует строгий запрет на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы в сфере топлива решаются и ситуацию держит на контроле председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в РоссииВ России до конца года продлят запрет на экспорт бензинаСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеля
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бензин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, крым, транспорт
Где в Крыму купить бензин и дизтопливо - адреса
В Крыму в Судаке и еще в трех районах свободно продают бензин и дизтопливо - власти
11:04 27.08.2026 (обновлено: 11:16 27.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в четверг в розницу продают бензин марок АИ-92 и АИ-95, в Судаке на АЗС имеется АИ-95 ультра, а также ДТ и ДТ ультра, в Алупке заливают АИ-92, а в Нижнегорском районе только в одном селе в наличии АИ-95 ультра. Об этом сообщают власти регионов.
Так, по информации главы администрации Судака Кирилла Чебышева, в регионе топливо реализуют на автозаправочных комплексах "Атан".
"На АЗС по ул. Восточное шоссе, 2Б, к свободной продаже доступен бензин марки АИ-95 Ультра, а также ДТ и ДТ Ультра. На АЗС по ул. Феодосийское шоссе, 14 к АИ-95 Ультра и ДТ Ультра", - написал он в МАКС.
На ЮБК топливо в наличии на АЗС в Алупке по адресу: Южнобережное Шоссе, 9А.
"АИ-92 ориентировочно на 100 машин по 20 литров. Не более 20 литров АИ-92 на одно транспортное средство. Оплата за наличный расчет", - сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
В Нижнегорском районе полуострова также в наличии топливо на АЗС "Атан", расположенной в селе Семенное. В свободной продаже только АИ-95 ультра. Об этом сообщил глава местной администрации Антон Кравец.
"Продажа на более 20 литров, налив в канистры разрешен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации", - напомнил он.
В Черноморском районе Крыма топливо в наличии на двух АЗС "Веста", проинформировал глава администрации региона Андрей Шатыренко.
По его информации, на АЗС в Черноморском в розничной торговле есть бензин марки Аи-92 (лимит 20 литров), АИ -95 (20 литров) ДТ (20литров) и ДТ-ультра (без ограничений в бак).
Также на заправке этой же фирмы, что на Кировском перекрестке, реализуется в розницу бензин марки АИ -95 (20 литров) и ДТ (20литров).
"Сохраняем возможность залить топливо в канистру. Действует мера 10 литров в бак, 10 литров в канистру. В связи со сложившейся ситуацией с дефицитом топлива на рынке мы вынуждены временно изменить порядок отпуска бензина", - написал Шатыренко в соцсетях.
В регионе с целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа возобновлена продажа топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина, пояснил он, напомнив также, что действует строгий запрет на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.
Президент России Владимир Путин заявил
, что вопросы в сфере топлива решаются и ситуацию держит на контроле председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.
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